https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/lavrov-israil-filistin-devleti-olasiligini-ortadan-kaldirmak-istiyor-1099291050.html

Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor

Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in Katar’a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'da artan gerginliğe dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail’in Filistin devleti olasılığını... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T14:05+0300

2025-09-11T14:05+0300

2025-09-11T14:04+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

ortadoğu

körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

i̇srail

katar

filistin

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png

Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bugün Rusya - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısı düzenleniyor. Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Doha saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilimi değerlendirdi.Lavrov, görüşmede, “Bugünkü görüşmelerimiz, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği füze ve bombalı saldırıların ardından Ortadoğu'da askeri ve siyasi gerginliğin hızla arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın bugünkü görüşmelerde ortaklarıyla mevcut durumu gözden geçirecek ve İsrail'in eylemlerinin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirecek adımlar geliştirmeye çalışacağını kaydeden Lavrov, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynada-bir-leopard-daha-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti--1099288624.html

rusya

i̇srail

katar

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, ortadoğu, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, katar, filistin, hamas