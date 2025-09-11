Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/lavrov-israil-filistin-devleti-olasiligini-ortadan-kaldirmak-istiyor-1099291050.html
Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor
Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in Katar’a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'da artan gerginliğe dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail’in Filistin devleti olasılığını... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T14:05+0300
2025-09-11T14:04+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ortadoğu
körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
i̇srail
katar
filistin
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png
Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bugün Rusya - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısı düzenleniyor. Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Doha saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilimi değerlendirdi.Lavrov, görüşmede, “Bugünkü görüşmelerimiz, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği füze ve bombalı saldırıların ardından Ortadoğu'da askeri ve siyasi gerginliğin hızla arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın bugünkü görüşmelerde ortaklarıyla mevcut durumu gözden geçirecek ve İsrail'in eylemlerinin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirecek adımlar geliştirmeye çalışacağını kaydeden Lavrov, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynada-bir-leopard-daha-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti--1099288624.html
rusya
i̇srail
katar
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_107694623ab646e1dfecac588bbe964b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, ortadoğu, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, katar, filistin, hamas
rusya, sergey lavrov, ortadoğu, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, katar, filistin, hamas

Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor

14:05 11.09.2025
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© Sputnik
Abone ol
İsrail'in Katar’a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'da artan gerginliğe dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail’in Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istediğini belirtti.
Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bugün Rusya - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısı düzenleniyor. Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Doha saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilimi değerlendirdi.
Lavrov, görüşmede, “Bugünkü görüşmelerimiz, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği füze ve bombalı saldırıların ardından Ortadoğu'da askeri ve siyasi gerginliğin hızla arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsraillilerin bu tür eylemlerinin sadece uluslararası toplumun barışçıl çözümler bulma çabalarını bozmaya yönelik olduğu, Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan eşi benzeri görülmemiş insani felaketi durdurma konusundaki isteksizliği ve ayrıca bir Filistin devleti kurma olasılığını ortadan kaldırma isteğini ortaya koyduğu açık.
Rusya’nın bugünkü görüşmelerde ortaklarıyla mevcut durumu gözden geçirecek ve İsrail'in eylemlerinin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirecek adımlar geliştirmeye çalışacağını kaydeden Lavrov, şunu ekledi:
Katar'ın özellikle, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması konusunda İsrail ve Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit arabuluculardan biri olması mevcut duruma özel sinizm katıyor.
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала