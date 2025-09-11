https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/lavrov-israil-filistin-devleti-olasiligini-ortadan-kaldirmak-istiyor-1099291050.html
Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor
Lavrov: İsrail, Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmak istiyor
İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'da artan gerginliğe dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'in Filistin devleti olasılığını... 11.09.2025
Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bugün Rusya - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısı düzenleniyor. Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Doha saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilimi değerlendirdi.Lavrov, görüşmede, “Bugünkü görüşmelerimiz, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği füze ve bombalı saldırıların ardından Ortadoğu'da askeri ve siyasi gerginliğin hızla arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın bugünkü görüşmelerde ortaklarıyla mevcut durumu gözden geçirecek ve İsrail'in eylemlerinin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirecek adımlar geliştirmeye çalışacağını kaydeden Lavrov, şunu ekledi:
Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bugün Rusya - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısı düzenleniyor. Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Doha saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilimi değerlendirdi.
Lavrov, görüşmede, “Bugünkü görüşmelerimiz, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği füze ve bombalı saldırıların ardından Ortadoğu'da askeri ve siyasi gerginliğin hızla arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsraillilerin bu tür eylemlerinin sadece uluslararası toplumun barışçıl çözümler bulma çabalarını bozmaya yönelik olduğu, Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan eşi benzeri görülmemiş insani felaketi durdurma konusundaki isteksizliği ve ayrıca bir Filistin devleti kurma olasılığını ortadan kaldırma isteğini ortaya koyduğu açık.
Rusya’nın bugünkü görüşmelerde ortaklarıyla mevcut durumu gözden geçirecek ve İsrail'in eylemlerinin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirecek adımlar geliştirmeye çalışacağını kaydeden Lavrov, şunu ekledi:
Katar'ın özellikle, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması konusunda İsrail ve Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit arabuluculardan biri olması mevcut duruma özel sinizm katıyor.