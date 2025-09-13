https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-polonyadaki-iha-olayina-karistigi-yonundeki-aciklamayi-yalnizca-46-ulke-destekledi-1099333305.html
‘Rusya'nın Polonya’daki İHA olayına karıştığı yönündeki açıklamayı yalnızca 46 ülke destekledi’
‘Rusya'nın Polonya’daki İHA olayına karıştığı yönündeki açıklamayı yalnızca 46 ülke destekledi’
Sputnik Türkiye
Polonya hava sahasını ihlal eden İHA olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı sadece 46 BM üyesi ülkenin desteklediği bildirildi. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T00:47+0300
2025-09-13T00:47+0300
2025-09-13T00:45+0300
dünya
polonya
rusya
abd
ab
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/05/1043734837_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_32f2d6dcdba5dbc413808e00ee5bb72a.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Polonya hava sahasını ihlal eden insansız hava araçları (İHA) olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı, BM'ye üye 193 ülkeden yalnızca 46'sı destekledi.Bir dizi ülkenin ‘hükümetleri adına’ yapılan açıklama, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında okundu. Açıklamaya, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 46 ülkenin temsilcileri ve AB delegasyonu destek verdi.Açıklamada, Polonya'daki İHA olayından hiç bir kanıta dayanmadan Rusya sorumlu tutuluyor ve Rusya'nın eylemleri ‘gerilimi tırmandırma’, ‘provokasyon’ ve uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın ‘ihlali’ olarak nitelendiriliyor.Açıklamaya AB üye ülkeleri dışında, ABD, Ukrayna, Gürcistan, Japonya, Kanada, Güney Kore ve diğer bazı ülkeler destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/nebenzya-moskova-varsova-ile-gerginligin-tirmanmasini-istemiyor-1099332755.html
polonya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/05/1043734837_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_2e4e25fc3eee6917423196c8c491c5bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, rusya, abd, ab, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
polonya, rusya, abd, ab, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
‘Rusya'nın Polonya’daki İHA olayına karıştığı yönündeki açıklamayı yalnızca 46 ülke destekledi’
Polonya hava sahasını ihlal eden İHA olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı sadece 46 BM üyesi ülkenin desteklediği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Polonya hava sahasını ihlal eden insansız hava araçları (İHA) olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı, BM'ye üye 193 ülkeden yalnızca 46'sı destekledi.
Bir dizi ülkenin ‘hükümetleri adına’ yapılan açıklama, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında okundu. Açıklamaya, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 46 ülkenin temsilcileri ve AB delegasyonu destek verdi.
Açıklamada, Polonya'daki İHA olayından hiç bir kanıta dayanmadan Rusya sorumlu tutuluyor ve Rusya'nın eylemleri ‘gerilimi tırmandırma’, ‘provokasyon’ ve uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın ‘ihlali’ olarak nitelendiriliyor.
Açıklamaya AB üye ülkeleri dışında, ABD, Ukrayna, Gürcistan, Japonya, Kanada, Güney Kore ve diğer bazı ülkeler destek verdi.