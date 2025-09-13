https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-polonyadaki-iha-olayina-karistigi-yonundeki-aciklamayi-yalnizca-46-ulke-destekledi-1099333305.html

‘Rusya'nın Polonya’daki İHA olayına karıştığı yönündeki açıklamayı yalnızca 46 ülke destekledi’

Polonya hava sahasını ihlal eden İHA olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı sadece 46 BM üyesi ülkenin desteklediği bildirildi. 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Polonya hava sahasını ihlal eden insansız hava araçları (İHA) olayına Rusya'nın karıştığı iddiasına ilişkin açıklamayı, BM'ye üye 193 ülkeden yalnızca 46'sı destekledi.Bir dizi ülkenin ‘hükümetleri adına’ yapılan açıklama, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında okundu. Açıklamaya, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 46 ülkenin temsilcileri ve AB delegasyonu destek verdi.Açıklamada, Polonya'daki İHA olayından hiç bir kanıta dayanmadan Rusya sorumlu tutuluyor ve Rusya'nın eylemleri ‘gerilimi tırmandırma’, ‘provokasyon’ ve uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın ‘ihlali’ olarak nitelendiriliyor.Açıklamaya AB üye ülkeleri dışında, ABD, Ukrayna, Gürcistan, Japonya, Kanada, Güney Kore ve diğer bazı ülkeler destek verdi.

