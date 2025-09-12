https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/nebenzya-moskova-varsova-ile-gerginligin-tirmanmasini-istemiyor-1099332755.html

Nebenzya: Moskova, Varşova ile gerginliğin tırmanmasını istemiyor

Nebenzya: Moskova, Varşova ile gerginliğin tırmanmasını istemiyor

Nebenzya, Polonya'daki İHA olayıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Varşova ile gerginliği tırmandırmak istemediğimizi defalarca dile getirdik. Bunu bir kez daha tekrarlıyoruz" dedi.Varşova’nın herhangi bir kanıt sunmadan, İHA olayının sorumluluğunu Rusya'ya yıkmakta acele ettiğini belirten Nebenzya, "Varşova, insansız hava araçlarının Ukrayna topraklarından girmiş olabileceğini kabul etti. Aynı zamanda, herhangi bir kanıt sunmadan suçu Rusya'ya atmak için acele etti. Olayın sonuçlarının gerçek boyutunu analiz etmenin ve bunları Polonyalı ve diğer Avrupalı ​​politikacıların abartılı ajitasyonuyla karşılaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.

