https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-orlov-bolgesinde-demiryolunda-patlama-meydana-geldi-can-kayiplari-var-1099343568.html
Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var
Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde demiryolu kontrolleri sırasında bulunan patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T20:13+0300
2025-09-13T20:13+0300
2025-09-13T20:11+0300
dünya
rusya
demiryolu
patlama
patlayıcı düzeneği
tren
sputnik
andrey klıçkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/31/1042343156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8d44bd309c93747334f8f5551dc11ae.jpg
Bölge Valisi Andrey Klıçkov’un açıklamasına göre, Orlov Bölgesi’nde demiryolu raylarında yapılan kontroller sırasında tespit edilen patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay nedeniyle demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.Sputnik’e konuşan güvenlik organlarından bir yetkili, bölgedeki demiryolu hattında meydana gelen olay nedeniyle beş trenin bekletildiğini söyledi.Yetkili, “Orlov Bölgesi’ndeki demiryolu bölümü, olay nedeniyle tamamen kapatıldı. Bu yüzden beş tren yolda bekletiliyor” dedi. Ayrıca, söz konusu demiryolu hattının güvenlik çemberine alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-ngsnin-egitim-merkezini-hedef-aldi-1099302449.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/31/1042343156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1259b5bd939970215261e642458babc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, demiryolu, patlama, patlayıcı düzeneği, tren, sputnik, andrey klıçkov
rusya, demiryolu, patlama, patlayıcı düzeneği, tren, sputnik, andrey klıçkov
Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var
Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde demiryolu kontrolleri sırasında bulunan patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bölge Valisi Andrey Klıçkov’un açıklamasına göre, Orlov Bölgesi’nde demiryolu raylarında yapılan kontroller sırasında tespit edilen patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay nedeniyle demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Sputnik’e konuşan güvenlik organlarından bir yetkili, bölgedeki demiryolu hattında meydana gelen olay nedeniyle beş trenin bekletildiğini söyledi.
Yetkili, “Orlov Bölgesi’ndeki demiryolu bölümü, olay nedeniyle tamamen kapatıldı. Bu yüzden beş tren yolda bekletiliyor” dedi. Ayrıca, söz konusu demiryolu hattının güvenlik çemberine alındığı belirtildi.