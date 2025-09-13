https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-orlov-bolgesinde-demiryolunda-patlama-meydana-geldi-can-kayiplari-var-1099343568.html

Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var

Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde demiryolu kontrolleri sırasında bulunan patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Bölge Valisi Andrey Klıçkov’un açıklamasına göre, Orlov Bölgesi’nde demiryolu raylarında yapılan kontroller sırasında tespit edilen patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay nedeniyle demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.Sputnik’e konuşan güvenlik organlarından bir yetkili, bölgedeki demiryolu hattında meydana gelen olay nedeniyle beş trenin bekletildiğini söyledi.Yetkili, “Orlov Bölgesi’ndeki demiryolu bölümü, olay nedeniyle tamamen kapatıldı. Bu yüzden beş tren yolda bekletiliyor” dedi. Ayrıca, söz konusu demiryolu hattının güvenlik çemberine alındığı belirtildi.

