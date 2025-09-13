Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-orlov-bolgesinde-demiryolunda-patlama-meydana-geldi-can-kayiplari-var-1099343568.html
Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var
Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde demiryolu kontrolleri sırasında bulunan patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T20:13+0300
2025-09-13T20:11+0300
dünya
rusya
demiryolu
patlama
patlayıcı düzeneği
tren
sputnik
andrey klıçkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/31/1042343156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8d44bd309c93747334f8f5551dc11ae.jpg
Bölge Valisi Andrey Klıçkov’un açıklamasına göre, Orlov Bölgesi’nde demiryolu raylarında yapılan kontroller sırasında tespit edilen patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay nedeniyle demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.Sputnik’e konuşan güvenlik organlarından bir yetkili, bölgedeki demiryolu hattında meydana gelen olay nedeniyle beş trenin bekletildiğini söyledi.Yetkili, “Orlov Bölgesi’ndeki demiryolu bölümü, olay nedeniyle tamamen kapatıldı. Bu yüzden beş tren yolda bekletiliyor” dedi. Ayrıca, söz konusu demiryolu hattının güvenlik çemberine alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-ngsnin-egitim-merkezini-hedef-aldi-1099302449.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/31/1042343156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1259b5bd939970215261e642458babc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, demiryolu, patlama, patlayıcı düzeneği, tren, sputnik, andrey klıçkov
rusya, demiryolu, patlama, patlayıcı düzeneği, tren, sputnik, andrey klıçkov

Rusya'nın Orlov Bölgesi’nde demiryolunda patlama meydana geldi: Can kayıpları var

20:13 13.09.2025
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinRusya-tren
Rusya-tren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Sputnik / Pavel Lvov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde demiryolu kontrolleri sırasında bulunan patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bölge Valisi Andrey Klıçkov’un açıklamasına göre, Orlov Bölgesi’nde demiryolu raylarında yapılan kontroller sırasında tespit edilen patlayıcı düzeneklerden birinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay nedeniyle demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Sputnik’e konuşan güvenlik organlarından bir yetkili, bölgedeki demiryolu hattında meydana gelen olay nedeniyle beş trenin bekletildiğini söyledi.
Yetkili, “Orlov Bölgesi’ndeki demiryolu bölümü, olay nedeniyle tamamen kapatıldı. Bu yüzden beş tren yolda bekletiliyor” dedi. Ayrıca, söz konusu demiryolu hattının güvenlik çemberine alındığı belirtildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye NGS’nin eğitim merkezini hedef aldı
11 Eylül, 21:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала