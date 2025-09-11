Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye NGS’nin eğitim merkezini hedef aldı
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye NGS’nin eğitim merkezini hedef aldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) eğitim merkezine saldırdığı bildirildi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
energodar
zaporojye bölgesi
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
Zaporojye NGS’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA’ların, santralin eğitim merkezine saldırdığı belirtildi. Saldırıda binalardan birinin isabet aldığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin eğitim merkezine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda ‘G’ bloğu isabet aldı. Bu binada, personel eğitimi için kritik öneme sahip, dünyadaki tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörü bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, saldırı sonucunda yaralanan olmadığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santrali durumunda. Her biri 1 gigavat kapasiteye sahip altı enerji bloğu bulunuyor.1 Eylül 2022’den bu yana santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yılın ekim ayında santral, Rus uzmanlarının yönetimine geçmişti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’ya bağlanmıştı. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeleri bombalamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynada-bir-leopard-daha-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti--1099288624.html
energodar
zaporojye bölgesi
rusya
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) eğitim merkezine saldırdığı bildirildi.
Zaporojye NGS’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA’ların, santralin eğitim merkezine saldırdığı belirtildi. Saldırıda binalardan birinin isabet aldığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin eğitim merkezine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda ‘G’ bloğu isabet aldı. Bu binada, personel eğitimi için kritik öneme sahip, dünyadaki tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörü bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, saldırı sonucunda yaralanan olmadığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santrali durumunda. Her biri 1 gigavat kapasiteye sahip altı enerji bloğu bulunuyor.
1 Eylül 2022’den bu yana santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yılın ekim ayında santral, Rus uzmanlarının yönetimine geçmişti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’ya bağlanmıştı. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeleri bombalamaya devam ediyor.
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:57
