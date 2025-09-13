Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/husiler-israile-hipersonik-balistik-fuzeyle-saldirdiklarini-duyurdu-1099336093.html
Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu
Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’de birkaç ‘hassas’ hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının hedefine ulaşıldığı savunuldu. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T11:21+0300
2025-09-13T11:20+0300
i̇srail- filistin çatışması
yemen
husiler
ortadoğu
i̇srail
tel aviv
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102470/26/1024702665_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a64ef688549d5caebb559e7a6199b312.jpg
Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'in Yaffa bölgesinde yer alan birkaç hedefe yönelik Filistin-2 hipersonik balistik füzesi ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona açıklamasında, “Füze Güçleri birimleri, çoklu savaş başlığına sahip Filistin-2 hipersonik balistik füzesi kullandı. Hedefler, İsrail'in Yafa bölgesindeki birkaç hassas noktaydı. Operasyonun hedefine ulaşıldı ve bir milyon Siyonist sakin toplu halde sığınaklara girmeye zorlandı” şeklinde konuştu.Husiler, 9 Eylül’de de İsrail’e balistik füze atmıştı. İsrail ordusu, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıklamıştı.İsrail’in 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda, Husilerin kontrolündeki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanlar hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/trumptan-sorosun-faaliyetlerini-arastirma-sozu-1099334364.html
yemen
i̇srail
tel aviv
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102470/26/1024702665_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_c03036e3a3507e783486a7817ec47dbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemen, husiler, ortadoğu, i̇srail, tel aviv, filistin
yemen, husiler, ortadoğu, i̇srail, tel aviv, filistin

Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu

11:21 13.09.2025
© AFP 2023 / THOMAS COEX Tel Aviv / İsrail
Tel Aviv / İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© AFP 2023 / THOMAS COEX
Abone ol
Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’de birkaç ‘hassas’ hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının hedefine ulaşıldığı savunuldu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'in Yaffa bölgesinde yer alan birkaç hedefe yönelik Filistin-2 hipersonik balistik füzesi ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona açıklamasında, “Füze Güçleri birimleri, çoklu savaş başlığına sahip Filistin-2 hipersonik balistik füzesi kullandı. Hedefler, İsrail'in Yafa bölgesindeki birkaç hassas noktaydı. Operasyonun hedefine ulaşıldı ve bir milyon Siyonist sakin toplu halde sığınaklara girmeye zorlandı” şeklinde konuştu.
Husiler, 9 Eylül’de de İsrail’e balistik füze atmıştı. İsrail ordusu, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıklamıştı.
İsrail’in 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda, Husilerin kontrolündeki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanlar hayatını kaybetmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
DÜNYA
Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала