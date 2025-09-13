https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/husiler-israile-hipersonik-balistik-fuzeyle-saldirdiklarini-duyurdu-1099336093.html
Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu
Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'in Yaffa bölgesinde yer alan birkaç hedefe yönelik Filistin-2 hipersonik balistik füzesi ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona açıklamasında, “Füze Güçleri birimleri, çoklu savaş başlığına sahip Filistin-2 hipersonik balistik füzesi kullandı. Hedefler, İsrail'in Yafa bölgesindeki birkaç hassas noktaydı. Operasyonun hedefine ulaşıldı ve bir milyon Siyonist sakin toplu halde sığınaklara girmeye zorlandı” şeklinde konuştu.Husiler, 9 Eylül’de de İsrail’e balistik füze atmıştı. İsrail ordusu, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıklamıştı.İsrail’in 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda, Husilerin kontrolündeki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanlar hayatını kaybetmişti.
