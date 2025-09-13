https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/polonya-issiz-ukraynali-multecilerin-yardimlarini-kesecek-comertligimiz-katki-sunmayanlara-degil-1099342830.html
Polonya, işsiz Ukraynalı mültecilerin yardımlarını kesecek: 'Cömertliğimiz katkı sunmayanlara değil'
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Eylül ayı sonunda sona erecek olan mevcut ödeme sisteminin uzatılmasına ilişkin önceki öneriyi veto etmişti, Polonya... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Polonya Basın Ajansı’na göre, yasa tasarısı Cuma günü 227’ye karşı 194 oyla ve 7 çekimser oyla Sejm’de kabul edildi. Şimdi ise tasarı Senato'ya gönderilecek.Yeni düzenleme, Ukraynalıların Polonya’da yasal olarak kalma süresini Mart 2026’ya kadar uzatırken, aylık yaklaşık 220 dolar tutarındaki aile yardımlarına erişimi, başvuran kişinin çalışıyor olması ve çocuklarının okula kayıtlı olduğuna dair belge sunması şartına bağlayacakAyrıca, yabancıların asgari ücretin en az yüzde 50’sini kazandıklarını kanıtlamaları gerekecek ve bu durum her ay Polonya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilecek.Başvuru sahibinin bir ay boyunca çalışmadığının tespit edilmesi halinde ise yardım askıya alınacak. Yetkililerin ayrıca dolandırıcılığı önlemek ve yardımların kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla, birden fazla devlet veri tabanını entegre etmeyi ve tüm başvuru sahiplerinden PESEL (kişisel kimlik) numarası sahibi olmalarını talep etmeyi planladıkları dile getirildi.''Cömertliğimiz katkı sunmayanlara değil'Ağustos ayında tasarının önceki versiyonunu veto eden Nawrocki, Polonya’nın cömertliğinin 'sisteme katkı sunmayanlara uzanmaması gerektiğini' birçok kez dile getirerek, “Sadece Polonya’da çalışan Ukraynalılar, 220 dolar yardımı almalıdır" demişti.Yeni yasa ayrıca yetişkin Ukraynalılar için bazı ücretsiz sağlık hizmetlerini kısıtlarken, çocuklar ve engelliler için istisnaları koruyacak.Meclis görüşmeleri sırasında, muhalefetin sunduğu şu değişiklik önerileri ise reddedildi:Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk, reformların amacının ülkenin 'kayıt dışı iş gücü piyasasıyla mücadele etmek, hayali istihdam planlarını tespit etmek ve vergi gelirlerini artırmak' olduğunu söyledi.
Polonya, işsiz Ukraynalı mültecilerin yardımlarını kesecek: 'Cömertliğimiz katkı sunmayanlara değil'
19:31 13.09.2025 (güncellendi: 19:49 13.09.2025)
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Eylül ayı sonunda sona erecek olan mevcut ödeme sisteminin uzatılmasına ilişkin önceki öneriyi veto etmişti, Polonya parlamentosunun alt kanadı olan Sejm, Ukraynalı mültecilere yönelik kuralları sıkılaştıran yeni yasa tasarısını kabul etti.
Polonya Basın Ajansı’na göre, yasa tasarısı Cuma günü 227’ye karşı 194 oyla ve 7 çekimser oyla Sejm’de kabul edildi. Şimdi ise tasarı Senato'ya gönderilecek.
Yeni düzenleme, Ukraynalıların Polonya’da yasal olarak kalma süresini Mart 2026’ya kadar uzatırken, aylık yaklaşık 220 dolar tutarındaki aile yardımlarına erişimi, başvuran kişinin çalışıyor olması ve çocuklarının okula kayıtlı olduğuna dair belge sunması şartına bağlayacak
Ayrıca, yabancıların asgari ücretin en az yüzde 50’sini kazandıklarını kanıtlamaları gerekecek ve bu durum her ay Polonya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sahibinin bir ay boyunca çalışmadığının tespit edilmesi halinde ise yardım askıya alınacak. Yetkililerin ayrıca dolandırıcılığı önlemek ve yardımların kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla, birden fazla devlet veri tabanını entegre etmeyi ve tüm başvuru sahiplerinden PESEL (kişisel kimlik) numarası sahibi olmalarını talep etmeyi planladıkları dile getirildi.
''Cömertliğimiz katkı sunmayanlara değil'
Ağustos ayında tasarının önceki versiyonunu veto eden Nawrocki, Polonya’nın cömertliğinin 'sisteme katkı sunmayanlara uzanmaması gerektiğini' birçok kez dile getirerek, “Sadece Polonya’da çalışan Ukraynalılar, 220 dolar yardımı almalıdır" demişti.
Yeni yasa ayrıca yetişkin Ukraynalılar için bazı ücretsiz sağlık hizmetlerini kısıtlarken, çocuklar ve engelliler için istisnaları koruyacak.
Meclis görüşmeleri sırasında, muhalefetin sunduğu şu değişiklik önerileri ise reddedildi:
Vatandaşlığa kabul için gerekli kesintisiz ikamet süresinin üç yıldan on yıla çıkarılması,
Yasadışı sınır geçişlerine daha ağır cezaların getirilmesi,
Ve İkinci Dünya Savaşı döneminde Polonyalılara karşı işlenen suçlarla bağlantılı Ukrayna milliyetçiliği ideolojisi olan Banderizm'in teşvik edilmesinin suç sayılması
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk, reformların amacının ülkenin 'kayıt dışı iş gücü piyasasıyla mücadele etmek, hayali istihdam planlarını tespit etmek ve vergi gelirlerini artırmak' olduğunu söyledi.