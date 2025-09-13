https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/arjantin-ukraynaya-asker-gondermeyi-degerlendirmeye-haziriz-1099342658.html

Arjantin: Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazırız

Arjantin: Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazırız

Sputnik Türkiye

Arjantin’in Rusya Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T19:02+0300

2025-09-13T19:02+0300

2025-09-13T18:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

arjantin

ukrayna

rbc

rusya silahlı kuvvetleri

vladimir putin

vladimir zelenskiy

doğu ekonomik forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079306529_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_59db577ca3d9316d29007b02f3a9f200.jpg

Arjantin'in Rusya Büyükelçisi Enrique Ignacio Ferrer Vieira, RBC'ye verdiği demeçte, Arjantin yetkililerinin barış girişimi kapsamında Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Vieira, "Bu tür konular yüksek siyasi düzeyde ele alınıyor, ancak Ukrayna'da güvenliği sağlamak için Arjantin Silahlı Kuvvetlerine ihtiyaç duyulursa, devlet başkanı şüphesiz böyle bir olasılığı değerlendirmeye hazır olacaktır" dedi.Vieira ayrıca Arjantin'in ‘Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'in karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir barışa ulaşmasını’ istediğini de belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu kapsamındaki genel oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da yabancı askerlerin bulunması durumunda, bu birliklerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıkça ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/g7-ulkeleri-ukraynaya-destegi-artirma-mekanizmalarini-arastirma-karari-aldi-1099333681.html

arjantin

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, ukrayna, rbc, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, vladimir zelenskiy, doğu ekonomik forumu