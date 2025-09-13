https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/arjantin-ukraynaya-asker-gondermeyi-degerlendirmeye-haziriz-1099342658.html
Arjantin: Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazırız
Arjantin: Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazırız
Sputnik Türkiye
Arjantin’in Rusya Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T19:02+0300
2025-09-13T19:02+0300
2025-09-13T18:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
arjantin
ukrayna
rbc
rusya silahlı kuvvetleri
vladimir putin
vladimir zelenskiy
doğu ekonomik forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079306529_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_59db577ca3d9316d29007b02f3a9f200.jpg
Arjantin'in Rusya Büyükelçisi Enrique Ignacio Ferrer Vieira, RBC'ye verdiği demeçte, Arjantin yetkililerinin barış girişimi kapsamında Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Vieira, "Bu tür konular yüksek siyasi düzeyde ele alınıyor, ancak Ukrayna'da güvenliği sağlamak için Arjantin Silahlı Kuvvetlerine ihtiyaç duyulursa, devlet başkanı şüphesiz böyle bir olasılığı değerlendirmeye hazır olacaktır" dedi.Vieira ayrıca Arjantin'in ‘Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'in karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir barışa ulaşmasını’ istediğini de belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu kapsamındaki genel oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da yabancı askerlerin bulunması durumunda, bu birliklerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıkça ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/g7-ulkeleri-ukraynaya-destegi-artirma-mekanizmalarini-arastirma-karari-aldi-1099333681.html
arjantin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079306529_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_bef014d5a8de2c3582517e1021a889cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arjantin, ukrayna, rbc, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, vladimir zelenskiy, doğu ekonomik forumu
arjantin, ukrayna, rbc, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, vladimir zelenskiy, doğu ekonomik forumu
Arjantin: Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazırız
Arjantin’in Rusya Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Arjantin'in Rusya Büyükelçisi Enrique Ignacio Ferrer Vieira, RBC'ye verdiği demeçte, Arjantin yetkililerinin barış girişimi kapsamında Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Vieira, "Bu tür konular yüksek siyasi düzeyde ele alınıyor, ancak Ukrayna'da güvenliği sağlamak için Arjantin Silahlı Kuvvetlerine ihtiyaç duyulursa, devlet başkanı şüphesiz böyle bir olasılığı değerlendirmeye hazır olacaktır" dedi.
Vieira ayrıca Arjantin'in ‘Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'in karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir barışa ulaşmasını’ istediğini de belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu kapsamındaki genel oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da yabancı askerlerin bulunması durumunda, bu birliklerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıkça ifade etmişti.