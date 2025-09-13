https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/jeopolitik-dalga-etkisi-israilin-doha-saldirisi-abdnin-guvenilirligini-zayiflatirken-bricsi-nasil-1099338818.html
Jeopolitik dalga etkisi: İsrail'in Doha saldırısı, ABD'nin güvenilirliğini zayıflatırken, BRICS'i nasıl güçlendiriyor?
Jeopolitik dalga etkisi: İsrail'in Doha saldırısı, ABD'nin güvenilirliğini zayıflatırken, BRICS'i nasıl güçlendiriyor?
Sputnik Türkiye
İsrail’in Basra Körfezi’ndeki ABD’nin önemli müttefiklerinden birine yönelik saldırısı, bölge ülkeleri için ABD'nin güvenlik garantilerinin yetersizliğine dair... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T15:49+0300
2025-09-13T15:49+0300
2025-09-13T15:50+0300
görüş
abd
i̇gor korotçenko
rusya
katar
sputnik
brics
pantsir
buk
tor-m2
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089564280_0:52:1217:737_1920x0_80_0_0_f17be7900c6f97cc84da0378bb471f88.png
Sputnik'e konuşan savunma analisti İgor Korotçenko, ABD ve Avrupa yapımı ekipmanların İsrail’in saldırısını engelleme hususunda yetersiz kalmasının, geriye yalnızca bir seçenek bıraktığını belirtti.Korotçenko bu tek seçeneğin ise Rusya olduğunun altını çizdi.Rus uzmanların Katar’a, emirliğin hava sahasının 'anahtarlarını' teslim edecek bir savunma sistemi kurabileceğine işaret eden Korotçenko, bu sayede hiçbir ülkenin saldırıda kullanılan taşıyıcı ve sistemleri kaybetme riski olmadan bedel ödemeden bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini vurguladı."Katar’ın deniz komşusu olan BAE’ye Moskova’nın Pantsir-S1 sistemi satmış olması göz önüne alındığında, Katar’ın da Rusya’ya yönelmesi tamamen gerçekçi bir seçenek olarak değerlendirilebilir" diyen Korotçenko, hava sahasını düşmana karşı güvenli biçimde kapatmak isteyen Katar'ın, savunmasını Pantsir, Buk-M3 ve Tor-M2 sistemleriyle güçlendirebileğini dile getirdi.'Körfez ülkelerinin BRICS ile ilişkilerini geliştirmesi varoluşsal bir mesele haline geldi'Doha Enstitüsü Yüksek Lisans Çalışmaları'ndan Dr. Tamer Qarmout, da Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Körfez bölgesi, ekonomik konularda zaten çok kutuplu dünya ile ilişki içindedir” dedi."Siyasi irade olduğu takdirde yalnızca Katar değil, tüm bölge ittifaklarını çeşitlendirebilir ve çok kutuplulukla daha güçlü ilişkiler kurabilir" diyen Qarmout, şu cümleleri kaydetti:Qarmout ise bu durumun 'stratejik, güvenlik ve siyasi açıdan' Körfez ülkelerinin 'çıkarlarının büyük ölçüde ABD ile stratejik ortaklık çerçevesinde iç içe geçtiği ya da onunla uyumlu olduğu' anlamına geldiğini dile getirdi.İsrail’in saldırısının Körfez ülkeleri açısından ABD ile olan ekonomik, siyasi ve askeri ortaklıkların geleceğine dair 'önemli belirsizlikler ve ciddi sorular' ortaya çıkardığının altını çizen Qarmout, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:'Her zaman İngilizlere ve Amerikalılara bağımlı oldular'Sputnik'e demeç veren Kıdemli Orta Doğu uzmanı İsa Blumi de Körfez ülkelerinin sahip oldukları varlıkların büyük bölümünde 'hiçbir zaman gerçek anlamda egemen olmadıklarını' ifade ettiBlumi açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-istihbarat-servisleri-ulkemizdeki-kargasayi-finanse-ediyor-1099338670.html
rusya
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089564280_83:0:1134:788_1920x0_80_0_0_65f90f32f6425ba0e47b30399313520f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇gor korotçenko, rusya, katar, sputnik, brics, pantsir, buk, tor-m2
abd, i̇gor korotçenko, rusya, katar, sputnik, brics, pantsir, buk, tor-m2
Jeopolitik dalga etkisi: İsrail'in Doha saldırısı, ABD'nin güvenilirliğini zayıflatırken, BRICS'i nasıl güçlendiriyor?
15:49 13.09.2025 (güncellendi: 15:50 13.09.2025)
İsrail’in Basra Körfezi’ndeki ABD’nin önemli müttefiklerinden birine yönelik saldırısı, bölge ülkeleri için ABD'nin güvenlik garantilerinin yetersizliğine dair bir uyarı niteliği taşıyor. Sputnik'e konuşan askeri ve bölgesel uzmanlar asıl meselenin artık bu uyarıya nasıl karşılık verileceği olduğunu dile getirdi.
Sputnik'e konuşan savunma analisti İgor Korotçenko, ABD ve Avrupa yapımı ekipmanların İsrail’in saldırısını engelleme hususunda yetersiz kalmasının, geriye yalnızca bir seçenek bıraktığını belirtti.
Korotçenko bu tek seçeneğin ise Rusya olduğunun altını çizdi.
Rus uzmanların Katar’a, emirliğin hava sahasının 'anahtarlarını' teslim edecek bir savunma sistemi kurabileceğine işaret eden Korotçenko, bu sayede hiçbir ülkenin saldırıda kullanılan taşıyıcı ve sistemleri kaybetme riski olmadan bedel ödemeden bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.
"Katar’ın deniz komşusu olan BAE’ye Moskova’nın Pantsir-S1 sistemi satmış olması göz önüne alındığında, Katar’ın da Rusya’ya yönelmesi tamamen gerçekçi bir seçenek olarak değerlendirilebilir" diyen Korotçenko, hava sahasını düşmana karşı güvenli biçimde kapatmak isteyen Katar'ın, savunmasını Pantsir, Buk-M3 ve Tor-M2 sistemleriyle güçlendirebileğini dile getirdi.
'Körfez ülkelerinin BRICS ile ilişkilerini geliştirmesi varoluşsal bir mesele haline geldi'
Doha Enstitüsü Yüksek Lisans Çalışmaları'ndan Dr. Tamer Qarmout, da Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Körfez bölgesi, ekonomik konularda zaten çok kutuplu dünya ile ilişki içindedir” dedi.
"Siyasi irade olduğu takdirde yalnızca Katar değil, tüm bölge ittifaklarını çeşitlendirebilir ve çok kutuplulukla daha güçlü ilişkiler kurabilir" diyen Qarmout, şu cümleleri kaydetti:
BAE halihazırda BRICS üyesidir ve Suudi Arabistan da bu gruba katılmak üzere davet edilmiştir. Körfez ülkeleri ayrıca Rusya (tarım, bilişim teknolojileri), Hindistan (iş gücü ve ticaret) ve Çin (ticaret ve Kuşak-Yol Girişimi gibi stratejik projeler) gibi önemli BRICS güçleriyle güçlü ikili ekonomik bağlara sahiptir.
Qarmout ise bu durumun 'stratejik, güvenlik ve siyasi açıdan' Körfez ülkelerinin 'çıkarlarının büyük ölçüde ABD ile stratejik ortaklık çerçevesinde iç içe geçtiği ya da onunla uyumlu olduğu' anlamına geldiğini dile getirdi.
İsrail’in saldırısının Körfez ülkeleri açısından ABD ile olan ekonomik, siyasi ve askeri ortaklıkların geleceğine dair 'önemli belirsizlikler ve ciddi sorular' ortaya çıkardığının altını çizen Qarmout, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
ABD'nin 'müttefikini' bu denli açık bir saldırıya karşı koruyamaması göz önünde bulundurulduğunda, Körfez ülkelerinin BRICS ile olan ilişkilerini 'güvenlik ve savunma gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde derinleştirip derinleştirmeyecekleri' sorusu, “zorlayıcı ve varoluşsal' nitelikte bir mesele haline gelmiştir.
'Her zaman İngilizlere ve Amerikalılara bağımlı oldular'
Sputnik'e demeç veren Kıdemli Orta Doğu uzmanı İsa Blumi de Körfez ülkelerinin sahip oldukları varlıkların büyük bölümünde 'hiçbir zaman gerçek anlamda egemen olmadıklarını' ifade etti
Blumi açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:
Her zaman İngilizlere ve Amerikalılara bağımlı oldular ve iç mücadeleler ile rekabetler onları dış müdahaleye açık hale getirdi.