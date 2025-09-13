https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/jeopolitik-dalga-etkisi-israilin-doha-saldirisi-abdnin-guvenilirligini-zayiflatirken-bricsi-nasil-1099338818.html

Jeopolitik dalga etkisi: İsrail'in Doha saldırısı, ABD'nin güvenilirliğini zayıflatırken, BRICS'i nasıl güçlendiriyor?

Jeopolitik dalga etkisi: İsrail'in Doha saldırısı, ABD'nin güvenilirliğini zayıflatırken, BRICS'i nasıl güçlendiriyor?

Sputnik Türkiye

İsrail’in Basra Körfezi’ndeki ABD’nin önemli müttefiklerinden birine yönelik saldırısı, bölge ülkeleri için ABD'nin güvenlik garantilerinin yetersizliğine dair... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T15:49+0300

2025-09-13T15:49+0300

2025-09-13T15:50+0300

görüş

abd

i̇gor korotçenko

rusya

katar

sputnik

brics

pantsir

buk

tor-m2

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089564280_0:52:1217:737_1920x0_80_0_0_f17be7900c6f97cc84da0378bb471f88.png

Sputnik'e konuşan savunma analisti İgor Korotçenko, ABD ve Avrupa yapımı ekipmanların İsrail’in saldırısını engelleme hususunda yetersiz kalmasının, geriye yalnızca bir seçenek bıraktığını belirtti.Korotçenko bu tek seçeneğin ise Rusya olduğunun altını çizdi.Rus uzmanların Katar’a, emirliğin hava sahasının 'anahtarlarını' teslim edecek bir savunma sistemi kurabileceğine işaret eden Korotçenko, bu sayede hiçbir ülkenin saldırıda kullanılan taşıyıcı ve sistemleri kaybetme riski olmadan bedel ödemeden bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini vurguladı."Katar’ın deniz komşusu olan BAE’ye Moskova’nın Pantsir-S1 sistemi satmış olması göz önüne alındığında, Katar’ın da Rusya’ya yönelmesi tamamen gerçekçi bir seçenek olarak değerlendirilebilir" diyen Korotçenko, hava sahasını düşmana karşı güvenli biçimde kapatmak isteyen Katar'ın, savunmasını Pantsir, Buk-M3 ve Tor-M2 sistemleriyle güçlendirebileğini dile getirdi.'Körfez ülkelerinin BRICS ile ilişkilerini geliştirmesi varoluşsal bir mesele haline geldi'Doha Enstitüsü Yüksek Lisans Çalışmaları'ndan Dr. Tamer Qarmout, da Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Körfez bölgesi, ekonomik konularda zaten çok kutuplu dünya ile ilişki içindedir” dedi."Siyasi irade olduğu takdirde yalnızca Katar değil, tüm bölge ittifaklarını çeşitlendirebilir ve çok kutuplulukla daha güçlü ilişkiler kurabilir" diyen Qarmout, şu cümleleri kaydetti:Qarmout ise bu durumun 'stratejik, güvenlik ve siyasi açıdan' Körfez ülkelerinin 'çıkarlarının büyük ölçüde ABD ile stratejik ortaklık çerçevesinde iç içe geçtiği ya da onunla uyumlu olduğu' anlamına geldiğini dile getirdi.İsrail’in saldırısının Körfez ülkeleri açısından ABD ile olan ekonomik, siyasi ve askeri ortaklıkların geleceğine dair 'önemli belirsizlikler ve ciddi sorular' ortaya çıkardığının altını çizen Qarmout, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:'Her zaman İngilizlere ve Amerikalılara bağımlı oldular'Sputnik'e demeç veren Kıdemli Orta Doğu uzmanı İsa Blumi de Körfez ülkelerinin sahip oldukları varlıkların büyük bölümünde 'hiçbir zaman gerçek anlamda egemen olmadıklarını' ifade ettiBlumi açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-istihbarat-servisleri-ulkemizdeki-kargasayi-finanse-ediyor-1099338670.html

rusya

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇gor korotçenko, rusya, katar, sputnik, brics, pantsir, buk, tor-m2