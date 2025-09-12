https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/turkiye-yunanistani-94-68-yenerek-finale-cikti-1099332345.html
Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı
Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Riga Arena'da oynanan mücadelede baştan sona...
Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup finale çıktı.Milliler, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı geride bıraktı. Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı eleyen Türkiye, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmeyi başardı.2001’de final oynayan 12 Dev Adam'ın, 24 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı açıklandı.
yunanistan
Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı
22:48 12.09.2025 (güncellendi: 23:03 12.09.2025)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Riga Arena’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda final bileti aldı.
Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup finale çıktı.
Milliler, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı geride bıraktı. Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı eleyen Türkiye, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmeyi başardı.
2001’de final oynayan 12 Dev Adam'ın, 24 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı açıklandı.