Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Riga Arena’da oynanan mücadelede baştan sona... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup finale çıktı.Milliler, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı geride bıraktı. Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı eleyen Türkiye, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmeyi başardı.2001’de final oynayan 12 Dev Adam'ın, 24 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı açıklandı.

2025

