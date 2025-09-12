Türkiye
Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı
Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Riga Arena'da oynanan mücadelede baştan sona...
2001'de final oynayan 12 Dev Adam'ın, 24 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı açıklandı.
türkiye, yunanistan, basket, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, türkiye a milli kadın basketbol takımı

Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıktı

22:48 12.09.2025 (güncellendi: 23:03 12.09.2025)
Abone ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Riga Arena’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda final bileti aldı.
Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup finale çıktı.
Milliler, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı geride bıraktı. Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı eleyen Türkiye, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmeyi başardı.
2001’de final oynayan 12 Dev Adam'ın, 24 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı açıklandı.
SPOR
Gözler bu maça kilitlendi: Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı 52 noktada dev ekranda
17:05
