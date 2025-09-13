https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/g7-ulkeleri-ukraynaya-destegi-artirma-mekanizmalarini-arastirma-karari-aldi-1099333681.html

G7 Ülkeleri, Ukrayna'ya desteği artırma mekanizmalarını araştırma kararı aldı

'G7 Ülkeleri, Ukrayna’ya desteği artırma mekanizmalarını araştırma kararı aldı'

Sputnik Türkiye

G7 maliye bakanlarının Ukrayna’ya finansal desteği artırmak için yeni mekanizmalar üzerinde çalışmak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.Reuters’ın haberine göre, bu destek, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek kaynaklarla sağlanacak. Bakanlar, Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne’ın başkanlığında gerçekleştirdikleri toplantıda, Rusya’ya yönelik baskıyı artırmak için yeni yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi konuları da ele aldı.Haberde, “G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya finansal desteği daha da artırabilecek diğer mekanizmaları inceleme konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, Brüksel'in Rusya'nın dondurulan varlıklarına ilişkin eylemlerini yakından izlediğini ifade etmişti.Özel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.

rusya

ukrayna

moskova

