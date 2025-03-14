https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tv-pozitifbank-ve-payfixe-kayyum-atandi-1094526087.html
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de bulunduğu 23 şirkete... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T19:31+0300
2025-03-14T19:31+0300
2025-03-14T20:02+0300
türki̇ye
flash tv
cumhuriyet başsavcılığı
tmsf
i̇stanbul
kayyum
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Yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil 23 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank (BankPozitif) ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Bu şirketlerin sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis örgütü liderliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonla birlikte, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde kullanıldığı tespit edilirken toplam 6 milyar 900 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. 59 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tvye-el-kondu-1094500873.html
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flash tv, cumhuriyet başsavcılığı, tmsf, i̇stanbul, kayyum
flash tv, cumhuriyet başsavcılığı, tmsf, i̇stanbul, kayyum
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı
19:31 14.03.2025 (güncellendi: 20:02 14.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de bulunduğu 23 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde kullanıldığı tespit edilirken, toplam 6.9 milyar TL'lik varlığa el konuldu.
Yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil 23 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank (BankPozitif) ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu.
Bu şirketlerin sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis örgütü liderliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonla birlikte, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde kullanıldığı tespit edilirken toplam 6 milyar 900 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. 59 kişi gözaltına alındı.