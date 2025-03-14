https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tv-pozitifbank-ve-payfixe-kayyum-atandi-1094526087.html

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de bulunduğu 23 şirkete... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T19:31+0300

2025-03-14T19:31+0300

2025-03-14T20:02+0300

türki̇ye

flash tv

cumhuriyet başsavcılığı

tmsf

i̇stanbul

kayyum

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Yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil 23 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank (BankPozitif) ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Bu şirketlerin sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis örgütü liderliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonla birlikte, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde kullanıldığı tespit edilirken toplam 6 milyar 900 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. 59 kişi gözaltına alındı.

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flash tv, cumhuriyet başsavcılığı, tmsf, i̇stanbul, kayyum