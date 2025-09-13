Türkiye
Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu 'AA-'den 'A+'ya düşürdü, görünümünü 'durağan' olarak belirledi. Karara, artan kamu borcu ve siyasi istikrarsızlık gerekçe gösterildi.
01:53 13.09.2025
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu 'AA-'den 'A+'ya düşürdü, görünümünü 'durağan' olarak belirledi. Karara, artan kamu borcu ve siyasi istikrarsızlık gerekçe gösterildi.
Fitch, Fransa’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu bir basamak indirerek 'A+'ya çekti. Açıklamada, kamu borcunun 2027'de GSYH’nin yüzde 121’ine çıkmasının beklendiği ve bu durumun ülkenin yeni ekonomik şoklara karşı direncini zayıflattığı belirtildi.
Ayrıca, hükümetin güven oylamasında başarısız olması ve sık değişen yönetimlerin mali konsolidasyonu zorlaştırdığı vurgulandı. Fransa’nın AB mali kurallarına uyumda zayıf performans gösterdiği de ifade edildi.
