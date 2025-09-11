https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/macron-fransa-polonya-ve-dogu-avrupa-uzerinde-uc-rafale-savas-ucagi-gorevlendirecek-1099303017.html

Macron: Fransa, Polonya ve Doğu Avrupa üzerinde üç Rafale savaş uçağı görevlendirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya ve Doğu Avrupa üzerinde üç Rafale savaş uçağı görevlendireceklerini açıkladı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Macron yaptığı açıklamada, Fransa’nın Polonya hava sahasını korumak için üç Rafale savaş uçağı göndereceğini, kararı Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştüğünü belirtti.Macron, “Polonya ve Avrupa'nın doğu kanadının hava sahasını korumak için NATO müttefiklerimizle birlikte üç Rafale avcı uçağını görevlendirme kararı aldım” ifadelerini kullandı.Fransız lider, söz konusu kararı son zamanlarda Polonya hava sahası üzerinde yaşanan insansız hava aracı olayının ardından aldığını belirtti.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.

