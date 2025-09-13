Türkiye
EuroBasket finali nedeniyle Süper Lig'de Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti
EuroBasket finali nedeniyle Süper Lig’de Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor maçlarının başlama saatlerini güncelledi. Karar, A Milli Erkek...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in kritik maçları olan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatlerinde değişiklik yaptı.EuroBasket finali nedeniyle değiştiDaha önce saat 20.00’de oynanacağı açıklanan karşılaşmalar, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacağı maç sebebiyle saat 19.00’a alındı. Basketbol finali aynı gün saat 21.00’de oynanacak.Türk basketboluna destek mesajıTFF açıklamasında, “Bu vesileyle Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımı’na başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
EuroBasket finali nedeniyle Süper Lig’de Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti

