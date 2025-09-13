https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/eurobasket-finali-nedeniyle-super-ligde-fenerbahce-trabzonspor-derbisinin-saati-degisti-1099336868.html

EuroBasket finali nedeniyle Süper Lig’de Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti

EuroBasket finali nedeniyle Süper Lig’de Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor maçlarının başlama saatlerini güncelledi. Karar, A Milli Erkek... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T13:19+0300

2025-09-13T13:19+0300

2025-09-13T13:19+0300

spor

almanya

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

trabzon

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089843323_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_61a45317076d8020e8b2b55a2888016d.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in kritik maçları olan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatlerinde değişiklik yaptı.EuroBasket finali nedeniyle değiştiDaha önce saat 20.00’de oynanacağı açıklanan karşılaşmalar, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacağı maç sebebiyle saat 19.00’a alındı. Basketbol finali aynı gün saat 21.00’de oynanacak.Türk basketboluna destek mesajıTFF açıklamasında, “Bu vesileyle Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımı’na başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/turkiye-yunanistani-94-68-yenerek-finale-cikti-1099332345.html

almanya

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trabzon, fenerbahçe