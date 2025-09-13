https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/chpli-bayrampasa-belediyesine-safak-operasyonu-baskan-hasan-mutlu-dahil-48-kisi-gozaltina-alindi-1099335025.html
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne şafak operasyonu: Başkan Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Belediye başkanı operasyonda yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da bulunuyor.72 adreste arama yapılıyorSoruşturma kapsamında ekipler, Bayrampaşa Belediyesi binası ile şüphelilere ait iş yeri ve evlerin de aralarında olduğu toplam 72 adreste arama gerçekleştiriyor. Aramalarda dosya, dijital materyal ve olası suç delillerine el konulduğu öğrenildi.Yolsuzluk soruşturması genişliyorBaşsavcılığın talimatıyla yürütülen soruşturmanın, yeni delillerin elde edilmesiyle daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Operasyonun İstanbul’da yerel yönetimlerde yürütülen en kapsamlı yolsuzluk soruşturmalarından biri olduğu ifade ediliyor.
