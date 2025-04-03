https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/luks-yolcu-gemisinde-224-yolcu-hastaliga-yakalandi-gemi-izole-edildi-1095117883.html

Lüks yolcu gemisinde 224 yolcu hastalığa yakalandı: Gemi izole edildi

Lüks yolcu gemisinde 224 yolcu hastalığa yakalandı: Gemi izole edildi

Sputnik Türkiye

Lüks yolcu gemisi Queen Mary 2'de norovirüs salgını yaşanıyor. İngiltere'den New York ve Karayipler'e devam eden 29 günlük seyir sırasında 224 yolcu ve 17... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T21:24+0300

2025-04-03T21:24+0300

2025-04-03T21:24+0300

dünya

gemi

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hayalet gemi

hastalık

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

bulaşıcı hastalık

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salgın hastalık

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İngiltere'den hareket eden Queen Mary 2 gemisinde norovirüs nedeniyle acil önlemler alındı.224 yolcu ve 17 mürettebat şiddetli mide bulantısı ve ishal şikayetiyle gemide bulunan 2 bin 538 yolcunun karantinaya alındığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), salgının New York molası sonrası başladığını belirtirken yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını ve hastaların izole edildiğini duyurdu. Queen Mary 2'nin 6 Nisan'da İngiltere'ye acil dönüş yapması planlanırken hastalığın yiyecekler, yüzeyler veya damlacık yoluyla bulaştığı ifade edildi.Norovirüs nedir?Norovirüs, şiddetli mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan bulaşıcı bir virüs olarak tanınır. Özellikle kusma, ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiği açıklandı. Uzmanlara göre; Norovirüs genellikle 2-3 günde kendiliğinden geçer, ancak çocuklar ve yaşlılar için riskli olarak bilinir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html

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gemi, gemi kaptanı, gemi kazası, hayalet gemi, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, norovirüs