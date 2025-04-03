https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/luks-yolcu-gemisinde-224-yolcu-hastaliga-yakalandi-gemi-izole-edildi-1095117883.html
Lüks yolcu gemisinde 224 yolcu hastalığa yakalandı: Gemi izole edildi
Lüks yolcu gemisinde 224 yolcu hastalığa yakalandı: Gemi izole edildi
Sputnik Türkiye
Lüks yolcu gemisi Queen Mary 2'de norovirüs salgını yaşanıyor. İngiltere'den New York ve Karayipler'e devam eden 29 günlük seyir sırasında 224 yolcu ve 17... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T21:24+0300
2025-04-03T21:24+0300
2025-04-03T21:24+0300
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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İngiltere'den hareket eden Queen Mary 2 gemisinde norovirüs nedeniyle acil önlemler alındı.224 yolcu ve 17 mürettebat şiddetli mide bulantısı ve ishal şikayetiyle gemide bulunan 2 bin 538 yolcunun karantinaya alındığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), salgının New York molası sonrası başladığını belirtirken yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını ve hastaların izole edildiğini duyurdu. Queen Mary 2'nin 6 Nisan'da İngiltere'ye acil dönüş yapması planlanırken hastalığın yiyecekler, yüzeyler veya damlacık yoluyla bulaştığı ifade edildi.Norovirüs nedir?Norovirüs, şiddetli mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan bulaşıcı bir virüs olarak tanınır. Özellikle kusma, ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiği açıklandı. Uzmanlara göre; Norovirüs genellikle 2-3 günde kendiliğinden geçer, ancak çocuklar ve yaşlılar için riskli olarak bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html
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gemi, gemi kaptanı, gemi kazası, hayalet gemi, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, norovirüs
gemi, gemi kaptanı, gemi kazası, hayalet gemi, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, norovirüs
Lüks yolcu gemisinde 224 yolcu hastalığa yakalandı: Gemi izole edildi
Lüks yolcu gemisi Queen Mary 2'de norovirüs salgını yaşanıyor. İngiltere'den New York ve Karayipler'e devam eden 29 günlük seyir sırasında 224 yolcu ve 17 mürettebat norovirüs nedeniyle hastalandı. Gemi yetkilileri, hastaların izole edildiğini ve yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını duyurdu.
İngiltere'den hareket eden Queen Mary 2 gemisinde norovirüs nedeniyle acil önlemler alındı.
224 yolcu ve 17 mürettebat şiddetli mide bulantısı ve ishal şikayetiyle gemide bulunan 2 bin 538 yolcunun karantinaya alındığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), salgının New York molası sonrası başladığını belirtirken yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını ve hastaların izole edildiğini duyurdu. Queen Mary 2'nin 6 Nisan'da İngiltere'ye acil dönüş yapması planlanırken hastalığın yiyecekler, yüzeyler veya damlacık yoluyla bulaştığı ifade edildi.
Norovirüs, şiddetli mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan bulaşıcı bir virüs olarak tanınır. Özellikle kusma, ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiği açıklandı. Uzmanlara göre; Norovirüs genellikle 2-3 günde kendiliğinden geçer, ancak çocuklar ve yaşlılar için riskli olarak bilinir.