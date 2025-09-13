https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/meteoroloji-istanbul-icin-de-uyardi-saat-saat-yagis-haritasi-belli-oldu-1099334849.html
Meteoroloji İstanbul için de uyardı: Saat saat yağış haritası belli oldu
13.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenildiğini duyurdu. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış riski masada. İstanbul’un kuzeyinde, Edirne, Sakarya, Sinop, Bolu ve Karabük gibi illerde sabah saatlerinden itibaren gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında 40-60 km/sa hızla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.Hava sıcaklıkları yükselişte; mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise normallerine yakın değerlere gerileyebilir.İstanbul ve diğer i̇llerin durumuİstanbul’da hava, sabah saatleriyle birlikte parçalı çok bulutlu olacak, öğleye doğru kuzey kesimlerde yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar görülme ihtimali yüksek.Diğer illerdeki durum ise şöyle:
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenildiğini duyurdu. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış riski masada. İstanbul’un kuzeyinde, Edirne, Sakarya, Sinop, Bolu ve Karabük gibi illerde sabah saatlerinden itibaren gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında 40-60 km/sa hızla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıkları yükselişte; mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise normallerine yakın değerlere gerileyebilir.
İstanbul ve diğer i̇llerin durumu
İstanbul’da hava, sabah saatleriyle birlikte parçalı çok bulutlu olacak, öğleye doğru kuzey kesimlerde yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar görülme ihtimali yüksek.
Diğer illerdeki durum ise şöyle:
Ankara
: 28°C, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Kırklareli
: 27°C, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Sinop, Samsun, Trabzon, Rize
gibi Karadeniz sahil ve kıyı bölgeleri de öğleden sonra yağışlı olacak.