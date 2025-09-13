https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-5-kisi-tutuklandi-1099334051.html

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 5 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 5 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı. Aralarında eski yöneticiler ve iş insanlarının da... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T04:08+0300

2025-09-13T04:08+0300

2025-09-13T04:08+0300

dünya

antalya

cumhuriyet başsavcılığı

tutuklama

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ile eski yöneticilerin de yer aldığı 21 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.Bu kişilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Aralarında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep K'nin de bulunduğu 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemlerin ardından 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 kişiden Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı. Zeynep K’nin de aralarında yer aldığı 3 kişi ise adli kontrolle salıverildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-20-gozalti-karari-1099245582.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, tutuklama kararı