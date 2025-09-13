https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-5-kisi-tutuklandi-1099334051.html
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 5 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 5 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Aralarında eski yöneticiler ve iş insanlarının da... 13.09.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ile eski yöneticilerin de yer aldığı 21 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.Bu kişilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Aralarında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep K'nin de bulunduğu 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemlerin ardından 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 kişiden Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı. Zeynep K’nin de aralarında yer aldığı 3 kişi ise adli kontrolle salıverildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 5 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı. Aralarında eski yöneticiler ve iş insanlarının da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ile eski yöneticilerin de yer aldığı 21 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.
Bu kişilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Aralarında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep K'nin de bulunduğu 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 kişiden Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı. Zeynep K’nin de aralarında yer aldığı 3 kişi ise adli kontrolle salıverildi.