Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan istifa açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan istifa açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı basın organlarında yer alan 'CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte toplu istifa kararı aldığı'... 13.09.2025
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan istifa açıklaması

00:04 13.09.2025
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı basın organlarında yer alan 'CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte toplu istifa kararı aldığı' yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bazı basın yayın organlarında çıkan 'toplu istifa' iddialarına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi.
Başkan Yavaş, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu” ifadelerini kullandı.
Bu tür haberlerin kasıtlı olarak yayıldığını dile getiren Başkan Yavaş, “Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
POLİTİKA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
2 Eylül, 18:33
