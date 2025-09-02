Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin alınan tedbir kararını... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirten Yavaş şu ifadeleri kullandı:
ankara, mansur yavaş, abb, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi
ankara, mansur yavaş, abb, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması

18:33 02.09.2025 (güncellendi: 18:34 02.09.2025)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin alınan tedbir kararını değerlendirdi. Yavaş, kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılmasının güç olduğunu vurgularken, hukukun asli görevinin demokrasiyi korumak olduğuna dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirten Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
TÜRKİYE
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: Yönetim görevden alındı
15:41
