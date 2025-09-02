https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavastan-chp-istanbul-il-kongresi-aciklamasi-1099034601.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin alınan tedbir kararını... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T18:33+0300
2025-09-02T18:33+0300
2025-09-02T18:34+0300
poli̇ti̇ka
ankara
mansur yavaş
abb
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72bed9be21c7b7146b233619a52d2532.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirten Yavaş şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/chp-istanbul-il-kongresi-iptal-edildi-yonetim-gorevden-alindi-1099028263.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b0993153ea8f5be92d0ac291c1994b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, mansur yavaş, abb, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi
ankara, mansur yavaş, abb, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi açıklaması
18:33 02.09.2025 (güncellendi: 18:34 02.09.2025)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin alınan tedbir kararını değerlendirdi. Yavaş, kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılmasının güç olduğunu vurgularken, hukukun asli görevinin demokrasiyi korumak olduğuna dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirten Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.