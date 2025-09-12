Türkiye
Ülke tarihinin en büyük hortumu Japonya’yı vurdu: Rüzgar saatte 270 km esti, binlerce kişi tahliye edildi
Ülke tarihinin en büyük hortumu Japonya’yı vurdu: Rüzgar saatte 270 km esti, binlerce kişi tahliye edildi
Japonya'da ülke tarihinin en büyük hortumu görüldü. Şiddetli hortum Shizuoka bölgesini vurdu. Araçlar devrildi, yüzlerce ev yıkıldı, onlarca kişi yaralandı...
Japonya, kayıt altına alınan en güçlü hortumla sarsıldı. Shizuoka’da oluşan devasa hortum, saatte 270 kilometreye varan rüzgarlar estirdi. Araçlar savruldu, çatılar uçtu, 1.200’den fazla yapı zarar gördü. Yetkililer hortumu JEF3 seviyesinde sınıflandırdı. Bu seviye, Japonya’da 1961’den bu yana kaydedilen en güçlü hortum olarak tarihe geçti. Olayda 89 kişi yaralandı, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Tropik fırtına felaketi büyüttü Hortum, aynı gün ülkeye ulaşan Tropik Fırtına Peipah’ın etkisiyle oluştu. Peipah, şiddetli yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlarla bölgeyi vurdu. 600 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yalnızca Nara bölgesinde bir saatte 80 mm yağış kaydedildi. Peipah ayrıca 24 kişiyi yaraladı ve 14 bin haneye elektrik verilemedi.Felaket sonrası bölgede panik hakim. Japonya’nın afet kurumları yeni hortum ve sel riskine karşı uyarı yaptı. Bir yetkili, “Böylesi bir hortumun gücünü daha önce görmedik. Bölgedeki hasar çok büyük, toparlanmak uzun sürecek” dedi.Dünya tarihinde kaydedilen en güçlü hortumlardan biri Oklahoma'da meydana gelmiştiRüzgar hızı 517 km/s bulan ve 1999 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde kaydedilen bu hortumun rüzgar hızı o kadar yüksekti ki, bazı bilim insanları bunu “dünyada ölçülen en yüksek yeryüzü rüzgarı” olarak değerlendirildi.Doppler radarıyla ölçülmüş en yüksel hortum rüzgarı olan 1999 Bridge Creek-Moore Hortumu, uzun ömürlü ve olağanüstü güçlü bir F5 kasırgasıydı.
17:12 12.09.2025
Japonya'da ülke tarihinin en büyük hortumu görüldü. Şiddetli hortum Shizuoka bölgesini vurdu. Araçlar devrildi, yüzlerce ev yıkıldı, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer felaketi 'tarihi' olarak nitelendirdi.
Japonya, kayıt altına alınan en güçlü hortumla sarsıldı. Shizuoka’da oluşan devasa hortum, saatte 270 kilometreye varan rüzgarlar estirdi. Araçlar savruldu, çatılar uçtu, 1.200’den fazla yapı zarar gördü.
Yetkililer hortumu JEF3 seviyesinde sınıflandırdı. Bu seviye, Japonya’da 1961’den bu yana kaydedilen en güçlü hortum olarak tarihe geçti. Olayda 89 kişi yaralandı, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tropik fırtına felaketi büyüttü

Hortum, aynı gün ülkeye ulaşan Tropik Fırtına Peipah’ın etkisiyle oluştu. Peipah, şiddetli yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlarla bölgeyi vurdu. 600 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yalnızca Nara bölgesinde bir saatte 80 mm yağış kaydedildi. Peipah ayrıca 24 kişiyi yaraladı ve 14 bin haneye elektrik verilemedi.
Felaket sonrası bölgede panik hakim. Japonya’nın afet kurumları yeni hortum ve sel riskine karşı uyarı yaptı. Bir yetkili, “Böylesi bir hortumun gücünü daha önce görmedik. Bölgedeki hasar çok büyük, toparlanmak uzun sürecek” dedi.

Dünya tarihinde kaydedilen en güçlü hortumlardan biri Oklahoma'da meydana gelmişti

Rüzgar hızı 517 km/s bulan ve 1999 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde kaydedilen bu hortumun rüzgar hızı o kadar yüksekti ki, bazı bilim insanları bunu “dünyada ölçülen en yüksek yeryüzü rüzgarı” olarak değerlendirildi.
Doppler radarıyla ölçülmüş en yüksel hortum rüzgarı olan 1999 Bridge Creek-Moore Hortumu, uzun ömürlü ve olağanüstü güçlü bir F5 kasırgasıydı.
