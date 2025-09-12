https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ukrayna-disisleri-bakanligi-polonya-askerleri-18-eylulde-ukraynada-olacak-1099330751.html
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Polonya askerleri 18 Eylül’de Ukrayna'da olacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Polonya askerlerinin 18 Eylül'de Ukrayna'da olacağını açıkladı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
RBC Ukrayna’nın aktardığına göre Sibiga, insansız hava araçlarının (İHA) imha edilmesi konusunda eğitim alacak Polonya askerlerinin 18 Eylül'de Ukrayna'da olacağını belirtti.Sibiga, “Perşembe günü Polonya'dan askeri bir grubun gelip askerimizle birlikte çalışmasını bekliyoruz” dedi.Sibiga ayrıca, Polonya'da yaşanan İHA olayına atıfta bulunarak, şu anda “sadece Ukrayna'nın bu tür tehditlerle başa çıkmak için gerekli deneyime sahip olduğunu” iddia etti.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya askerlerinin Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine Ukrayna'ya giderek İHA’ların düşürülmesi konusunda eğitim alacaklarını açıklamıştı. Ardından, Polonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya asker gönderildiği bilgisini yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ise Varşova'nın, insansız hava araçlarını imha etme eğitimi için Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gizlilik getirdiğini, bunun paylaşılabilecek bir bilgi olmadığını belirtmişti.
