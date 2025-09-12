Türkiye
SON DAKİKA | Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
NATO Genel Sekreteri Rutte: Polonya'daki İHA olayının ardından doğu kanadının savunması güçlendirilecek
NATO Genel Sekreteri Rutte: Polonya'daki İHA olayının ardından doğu kanadının savunması güçlendirilecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya'daki İHA olayının ardından doğu kanadının savunmasını güçlendireceğini belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Aleksus Grinkeviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya'daki İHA olayının ardından Rusya sınırındaki savunmayı güçlendirmek için ‘Doğu Muhafızı’ operasyonunu başlattığını söyledi.Rutte, “NATO, doğu kanadındaki konumumuzu daha da güçlendirmek için ‘Doğu Muhafızı’ programını başlatıyor. Bu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde başlayacak ve Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu müttefiklerin çeşitli unsurlarını içerecek” dedi.NATO'nun yeni ‘Doğu Muhafızı’ operasyonunun ittifakın ‘tüm doğu kanadını’ kapsayacağını vurgulayan Rutte, NATO güçlerinin operasyona başladığını kaydetti.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.
19:15 12.09.2025 (güncellendi: 19:32 12.09.2025)
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya'daki İHA olayının ardından doğu kanadının savunmasını güçlendireceğini belirtti.
Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Aleksus Grinkeviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya'daki İHA olayının ardından Rusya sınırındaki savunmayı güçlendirmek için ‘Doğu Muhafızı’ operasyonunu başlattığını söyledi.
Rutte, “NATO, doğu kanadındaki konumumuzu daha da güçlendirmek için ‘Doğu Muhafızı’ programını başlatıyor. Bu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde başlayacak ve Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu müttefiklerin çeşitli unsurlarını içerecek” dedi.
NATO'nun yeni ‘Doğu Muhafızı’ operasyonunun ittifakın ‘tüm doğu kanadını’ kapsayacağını vurgulayan Rutte, NATO güçlerinin operasyona başladığını kaydetti.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.
