Gözler bu maça kilitlendi: Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı 52 noktada dev ekranda
Gözler bu maça kilitlendi: Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı 52 noktada dev ekranda
A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün akşam saat 21.00'de Yunanistan ile yapacağı maç il ve... 12.09.2025
A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile bu akşam 21.00'de yapacağı maç ülke genelinde 52 noktada dev ekrandan izlenecek.Türkiye Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda?Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması bugün saat 21.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.Maç dev ekranlardaAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük mücadeleyi birlikte izlemek için sandalyeni kap gel" başlığıyla paylaştığı mesajda, bu tarihi maçın Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekrandan izleneceği duyuruldu.Hangi şehirde nerede dev ekran kurulacak?İstanbul Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı'nda, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndan, Pendik Sahil Meydanı'nda, Fatih'te Yedikule Hisarı'nda, Kocaeli'de Çayırova Belediyesi önünde, Adana'da Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda, Mersin'de Marina Önü'nde, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Sakarya'da Millet Bahçesi'nde, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı’'nda, Konya'da Zindankale Katlı Otoparkı'nda ve Antalya'da HayatPark gibi ülke genelinde il ve ilçelerdeki toplam 52 noktada bu önemli maç dev ekranlardan izlenecek.
A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile bu akşam 21.00'de yapacağı maç ülke genelinde 52 noktada dev ekrandan izlenecek.
Türkiye Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda?
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması bugün saat 21.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük mücadeleyi birlikte izlemek için sandalyeni kap gel" başlığıyla paylaştığı mesajda, bu tarihi maçın Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekrandan izleneceği duyuruldu.
Hangi şehirde nerede dev ekran kurulacak?
İstanbul Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı'nda, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndan, Pendik Sahil Meydanı'nda, Fatih'te Yedikule Hisarı'nda, Kocaeli'de Çayırova Belediyesi önünde, Adana'da Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda, Mersin'de Marina Önü'nde, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Sakarya'da Millet Bahçesi'nde, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı’'nda, Konya'da Zindankale Katlı Otoparkı'nda ve Antalya'da HayatPark gibi ülke genelinde il ve ilçelerdeki toplam 52 noktada bu önemli maç dev ekranlardan izlenecek.