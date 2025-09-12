https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/trumptan-cilgin-solcular-sorununu-halletme-sozu-1099312263.html

Trump’tan ‘çılgın solcular’ sorununu halletme sözü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Charlie Kirk suikastının ardından kendi güvenliği için endişe duyup duymadığı sorusuna cevap verdi.Trump, “Ülkem için çok endişeliyim. Çok güzel bir ülkemiz var” ifadesini kullandı.Ülkede “bir grup çılgın radikal solcuların” olduğunu söyleyen ABD lideri, bu sorunu halletme sözünü verdi.Kirk cinayeti faillerini bulma sürecinde büyük ilerlemenin kaydedildiğini söyleyen Trump, saldırının sebebine ilişkin sahip olduğu bazı bilgileri daha sonra paylaşma sözünü verdi.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan Kirk, Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki bir engel ve 'CIA kuklası' olarak nitelemişti. ABD’li aktivist, ayrıca Kırım'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu vurgulamıştı.Bu, Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan bir politikacıya yönelik düzenlenen ilk suikast girişimi değil. Slovakya’da 2024'te, Ukrayna yanlısı bir radikalin saldırdığı Başbakan Robert Fico şans eseri hayatta kalmayı başarmıştı. Aynı yıl, Ukrayna'ya yardımı sorgulayan Donald Trump iki kez saldırıya uğramıştı.

