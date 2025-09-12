Kremlin: Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebiliriz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kremlin-rusya-ve-ukraynanin-muzakere-gruplari-arasindaki-temaslarda-bir-duraklamadan-bahsedebiliriz-1099320212.html
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci hakkında Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama geldi.
13:31 12.09.2025 (güncellendi: 14:08 12.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebileceğini söyledi.
Basın mensuplarının iki ülkenin müzakere grupları arasındaki duruma ilişkin sorusunu alan Peskov, "İletişim kanalları var, bunlar kurulmuş durumda. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip. Ancak şimdilik daha çok bir duraklamadan bahsedilebilir" dedi.
Müzakere grupları arasındaki iletişim kanallarının hala mevcut olduğuna dikkat çeken Peskov, "Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kulandı.
'Avrupa, Ukrayna'da çözümü engelliyor'
Bununla beraber Rus tarafının barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve bunu düzenlemenin barışçıl yollarını aramaya hazır olduğunun altını çizen Kremlin Sözcüsü, "Rus tarafı, barışçıl diyalog yolunu, yani durumu barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını aramaya hazır olmaya devam ediyor. Ancak Avrupalıların bunu engellediği hiç kimse için bir sır değil" diye ekledi.