https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/280-gun-sonra-sahaya-dondu-osimhenden-yoksun-galatasarayda-her-sey-onun-performansina-bagli-1099310182.html
280 gün sonra sahaya döndü: Osimhen'den yoksun Galatasaray'da her şey onun performansına bağlı
280 gün sonra sahaya döndü: Osimhen'den yoksun Galatasaray'da her şey onun performansına bağlı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’de 4’te 4 yapan Galatasaray, Osimhen sakatlığı ve milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Yanı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T08:39+0300
2025-09-12T08:39+0300
2025-09-12T08:39+0300
spor
galatasaray
eyüpspor
süper lig
osimhen
mauro icardi
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099310252_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ffa516db3f9a6418d614300b6a629a59.jpg
Trendyol Süper Lig’e 4’te 4 yaparak başlayan Galatasaray, milli aranın ardından Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor. Ancak sarı-kırmızılılarda forvet hattında Osimhen’in sakatlığı nedeniyle önemli bir eksik var. Teknik ekip, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt deplasmanında gol yollarında sorun yaşamak istemiyor.Bu süreçte gözler uzun sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi’ye çevrildi. Tottenham ile Avrupa Ligi’nde geçen sezon çapraz bağları kopan Arjantinli yıldız, 281 gün sonra formasına kavuştu ve maçta ikinci yarıda oyuna girdi. Henüz fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayan 32 yaşındaki golcünün kısa süre içinde ilk 11’e dönmesi bekleniyor.Öte yandan Icardi’nin bir diğer bekleyişi yeni sözleşme konusu. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, Galatasaray’dan teklif almazsa sezon sonunda serbest kalacak. Transfer dönemini kapatan yönetim, devre arasına kadar Icardi’nin geleceğine karar verecek.Galatasaray, hem Süper Lig’deki liderliğini korumak hem de Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak için mücadele verirken, Icardi’nin performansı kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahceden-orta-sahaya-3-aday-1099309653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099310252_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798f8fd2892f3f99c2bb45c2cdaa8118.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, eyüpspor, süper lig, osimhen, mauro icardi, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
galatasaray, eyüpspor, süper lig, osimhen, mauro icardi, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
280 gün sonra sahaya döndü: Osimhen'den yoksun Galatasaray'da her şey onun performansına bağlı
Trendyol Süper Lig’de 4’te 4 yapan Galatasaray, Osimhen sakatlığı ve milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Yanı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Galatasaray, Mauro Icardi’nin geleceği için kararı devre arasında vericek.
Trendyol Süper Lig’e 4’te 4 yaparak başlayan Galatasaray, milli aranın ardından Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor. Ancak sarı-kırmızılılarda forvet hattında Osimhen’in sakatlığı nedeniyle önemli bir eksik var.
Teknik ekip, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt deplasmanında gol yollarında sorun yaşamak istemiyor.
Bu süreçte gözler uzun sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi’ye çevrildi. Tottenham ile Avrupa Ligi’nde geçen sezon çapraz bağları kopan Arjantinli yıldız, 281 gün sonra formasına kavuştu ve maçta ikinci yarıda oyuna girdi.
Henüz fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayan 32 yaşındaki golcünün kısa süre içinde ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
Öte yandan Icardi’nin bir diğer bekleyişi yeni sözleşme konusu. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, Galatasaray’dan teklif almazsa sezon sonunda serbest kalacak. Transfer dönemini kapatan yönetim, devre arasına kadar Icardi’nin geleceğine karar verecek.
Galatasaray, hem Süper Lig’deki liderliğini korumak hem de Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak için mücadele verirken, Icardi’nin performansı kritik önem taşıyor.