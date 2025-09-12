https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tmsf-el-koymustu-kayserinin-onde-gelen-sanayi-kurulusu-satildi-1099326927.html
TMSF el koymuştu: Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşu satıldı
TMSF el koymuştu: Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşu satıldı
Sputnik Türkiye
TMSF yönetiminde olan HES Kablo satıldı. Son ihaleyle birlikte HES Kablo'nun sahibi Nakkaş Holding oldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T16:56+0300
2025-09-12T16:56+0300
2025-09-12T16:56+0300
ekonomi̇
tmsf
fetö
ihale
satış
hes kablo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda HES Kablo satıldı. Şirketin yeni sahibi Nakkaş Holding oldu. TMSF yönetimindeydiFETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye gecen HES Kablo için ihale süreci tamamlandı. Daha önce de birkaç kez satış süreci başlatılan şirket için teklifler yetersiz olduğu için sonuç alınamamıştı. Bu süreçte şirketin değerlemesi 18,6 milyar TL seviyesine kadar gerilemişti. 9 Eylül’de gerçekleştirilen son ihalede ise satış kesinleşti ve şirketin yönetimi resmen Nakkaş Holding’e geçti.n24.com.tr'de yer alan habere göre., satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk kısmını temsil eden 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e devredildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tarim-sektorunun-onde-gelen-firmalarindandi-43-yillik-firma-konkordato-ilan-etti-1099314583.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tmsf, fetö, ihale, satış, hes kablo
tmsf, fetö, ihale, satış, hes kablo
TMSF el koymuştu: Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşu satıldı
TMSF yönetiminde olan HES Kablo satıldı. Son ihaleyle birlikte HES Kablo'nun sahibi Nakkaş Holding oldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda HES Kablo satıldı. Şirketin yeni sahibi Nakkaş Holding oldu.
FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye gecen HES Kablo için ihale süreci tamamlandı. Daha önce de birkaç kez satış süreci başlatılan şirket için teklifler yetersiz olduğu için sonuç alınamamıştı. Bu süreçte şirketin değerlemesi 18,6 milyar TL seviyesine kadar gerilemişti. 9 Eylül’de gerçekleştirilen son ihalede ise satış kesinleşti ve şirketin yönetimi resmen Nakkaş Holding’e geçti.
n24.com.tr'de yer alan habere göre., satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk kısmını temsil eden 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e devredildi.