TMSF el koymuştu: Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşu satıldı

TMSF el koymuştu: Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşu satıldı

TMSF yönetiminde olan HES Kablo satıldı. Son ihaleyle birlikte HES Kablo'nun sahibi Nakkaş Holding oldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda HES Kablo satıldı. Şirketin yeni sahibi Nakkaş Holding oldu. TMSF yönetimindeydiFETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye gecen HES Kablo için ihale süreci tamamlandı. Daha önce de birkaç kez satış süreci başlatılan şirket için teklifler yetersiz olduğu için sonuç alınamamıştı. Bu süreçte şirketin değerlemesi 18,6 milyar TL seviyesine kadar gerilemişti. 9 Eylül’de gerçekleştirilen son ihalede ise satış kesinleşti ve şirketin yönetimi resmen Nakkaş Holding’e geçti.n24.com.tr'de yer alan habere göre., satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk kısmını temsil eden 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e devredildi.

