Termometreler 30 dereceyi geçiyor: İl il hava durumu
Termometreler 30 dereceyi geçiyor: İl il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Eylül hava durumu tahminini açıkladı. Marmara'da yağış, Karadeniz'de yerel yağışlar diğer bölgelerde sıcak ve açık hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya’nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli ve yerel etkili olması öngörülüyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre, hava sıcaklıkları doğu illerinde mevsim normalleri altında seyrederken, batı bölgelerde ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 30 dereceyi geçecek. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MARMARAParçalı ve az bulutlu, batıda zamanla çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EGEGenel olarak az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu.AKDENİZBölge genelinde az bulutlu ve açık hava hâkim.İÇ ANADOLUGenellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.
Termometreler 30 dereceyi geçiyor: İl il hava durumu

07:02 12.09.2025
Meteoroloji'nin 12 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı ve güney bölgelerde yükselirken doğuda mevsim normallerinin altında kalacak. Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya’nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli ve yerel etkili olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Tahminlere göre, hava sıcaklıkları doğu illerinde mevsim normalleri altında seyrederken, batı bölgelerde ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 30 dereceyi geçecek.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batıda zamanla çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 30°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kırklareli: 28°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Genel olarak az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu.
Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Denizli: 37°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hâkim.
Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 33°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu.
Ankara: 28°C – Az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu
Çankırı: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 26°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 25°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu.
Erzurum: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 33°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 33°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 31°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 32°C – Az bulutlu ve açık
