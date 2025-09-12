https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/termometreler-30-dereceyi-geciyor-il-il-hava-durumu-1099308014.html

Termometreler 30 dereceyi geçiyor: İl il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Eylül hava durumu tahminini açıkladı. Marmara’da yağış, Karadeniz’de yerel yağışlar diğer bölgelerde sıcak ve açık hava bekleniyor.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098063857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efaf559f27fd04a0a60c86d3cafa6cf0.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya’nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli ve yerel etkili olması öngörülüyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre, hava sıcaklıkları doğu illerinde mevsim normalleri altında seyrederken, batı bölgelerde ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 30 dereceyi geçecek. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MARMARAParçalı ve az bulutlu, batıda zamanla çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EGEGenel olarak az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu.AKDENİZBölge genelinde az bulutlu ve açık hava hâkim.İÇ ANADOLUGenellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.

