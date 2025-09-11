https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/mustafa-sandal-reji-personelinden-ozur-diledi-yakismayacak-bir-sey-soyledim-1099296641.html

Mustafa Sandal reji personelinden özür diledi: 'Yakışmayacak bir şey söyledim'

Mustafa Sandal 5 Eylül'de 94'üncü İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne aldı. Konser sırasında Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi.'Batuhan kardeşimizin kalbini kırdım'Önceki akşam Bursa'da konser veren Mustafa Sandal, tepki çeken sözleriyle ilgili özür diledi.Ünlü şarkıcı "İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. Yaklaşık üç binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor. İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

