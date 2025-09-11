E-ticarette kargo fiyatları yükseldi: 100 liralık ürüne 120 TL kargo

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/e-ticarette-kargo-fiyatlari-yukseldi-100-liralik-urune-120-tl-kargo-1099302129.html
Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret sektöründe kargo ücretleri hem tüketiciyi hem de işletmeleri zorluyor. Özellikle düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli ürünün...
E-ticaret sektörü, yüksek kargo ücretleri nedeniyle halkın tepkisini çekiyor.İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin fiyatının 600 - bin 200 TL, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargonun ise bin 200 - bin 500 TL arasında değiştiği açıklandı. Özellikle düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedelinin ürünün fiyatını aştığı belirtildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 100 liralık bir tişörte 120 lira, 10 liralık bir kitaba ise 79 lira kargo ücreti talep ediliyor.Sektördeki sorunun yalnızca fiyatlarla sınırlı olmadığı, kargo şirketlerinin hafta sonları çalışmamasının siparişlerin gecikmesine ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açtığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibarıyla internetten yapılan alışverişlerde ürün iadesinde kargo ücretinin tüketiciye yansıtılmayacağını, masrafın satıcı tarafından karşılanacağını duyurdu.Uzmanlar, bu adımın önemli olduğunu ancak fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği için daha kapsamlı çözümlerin gerektiğini belirtti.
