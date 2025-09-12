https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/son-dakika-trump-charlie-kirkun--1099322403.html
Trump: Charlie Kirk'ün katili gözaltında
Trump: Charlie Kirk'ün katili gözaltında
ABD Başkanı Trump canlı yayında, 10 Eylül'de Utah'taki bir üniversite kampüsünde konuşma yaparken 180 metre uzaklıktan keskin nişancı tüfeğiyle vurularak
ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyon kanalının canlı yayınına katılarak Charlie Kirk’ü öldüren kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.Trump, “Aradığımız kişi olduğunu düşündüğümüz kişiyi bulduk, polis karakoluna geldiler ve şu anda orada” ifadelerini kullandı.‘Ona çok yakın biri ihbar etti’Trump, şüpheliyi 'ona çok yakın birinin ihbar ettiğini' ve bununla ilgili ayrıntıları ilerleyen saatlerde açıklayacağını söyledi.Charlie Kirk kimdir?Gençler arasında 'politik doğruculuk karşıtı görüşleri yaymak amacıyla' Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Charlie Kirk, 32 yaşındaydı.Göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyordu.Batı basınına göre ‘Donald Trump’ın genç seçmenler arasındaki yükselişini anlamak isteyen herkes Charlie Kirk’e bakmalı.’
Trump: Charlie Kirk'ün katili gözaltında
15:17 12.09.2025 (güncellendi: 15:35 12.09.2025)
ABD Başkanı Trump canlı yayında, 10 Eylül'de Utah'taki bir üniversite kampüsünde konuşma yaparken 180 metre uzaklıktan keskin nişancı tüfeğiyle vurularak öldürülen Charlie Kirk'ün katilinin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyon kanalının canlı yayınına katılarak Charlie Kirk’ü öldüren kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.
Trump, “Aradığımız kişi olduğunu düşündüğümüz kişiyi bulduk, polis karakoluna geldiler ve şu anda orada” ifadelerini kullandı.
‘Ona çok yakın biri ihbar etti’
Trump, şüpheliyi 'ona çok yakın birinin ihbar ettiğini' ve bununla ilgili ayrıntıları ilerleyen saatlerde açıklayacağını söyledi.
Gençler arasında 'politik doğruculuk karşıtı görüşleri yaymak amacıyla' Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.
X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Charlie Kirk, 32 yaşındaydı.Göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyordu.
Batı basınına göre ‘Donald Trump’ın genç seçmenler arasındaki yükselişini anlamak isteyen herkes Charlie Kirk’e bakmalı.’