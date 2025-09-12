Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sahte-e-imza-davasinda-ara-karar-durusma-10-ekime-ertelendi-1099315527.html
Sahte e-imza davasında ara karar: Duruşma 10 Ekim'e ertelendi
Sahte e-imza davasında ara karar: Duruşma 10 Ekim'e ertelendi
Sputnik Türkiye
Ankara’da kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenleyen çeteye yönelik davada 37’si tutuklu 134 sanık ilk kez hakim karşısına... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T11:55+0300
2025-09-12T12:01+0300
türki̇ye
sahte imza
diploma
ankara
yök
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098362081_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_889676dc9d6ee090792a5eb343803e65.jpg
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen e-imza sahteciliği davasında, 37’si tutuklu 134 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 10 Ekim tarihine ertelendi.E-imzalarla sahte diplomalar ve usulsüz işlemlerAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı sanıkların kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyaladığı ve bu yöntemle çeşitli kurumların sistemlerine izinsiz erişim sağladığı belirlendi.İddianameye göre şüpheliler, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdi, usulsüz lise ve üniversite diplomaları düzenledi.İki ayrı iddianame birleştirildiSoruşturma kapsamında 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Bu kişiler arasında, usulsüz diploma satın alanlar, e-imza düzenleyen firmaların çalışanları ve kişisel bilgileri ele geçirenler de yer aldı. Dosyaların birleştirilmesine karar verilse de, bu karara itiraz edildi. Bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü.Kamu görevlilerinin e-imzaları kopyalandıİddianamede, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı, 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve bazı personelin e-imzalarının kopyalandığı belirtildi.Sanıkların bu yöntemle, hukukçu, psikolog, öğretmen ve eczacı gibi meslek gruplarında sahte unvanlar elde edilmesini sağladıkları kaydedildi.Osmanlı torunu da yer almıştıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer almıştı.Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıkmıştı.Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu oldu. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edilmişti.YÖK’ün resmi yazısında, Osmanoğlu’nun herhangi bir öğrenci veya mezuniyet kaydının bulunmadığı açıklanmıştı.Depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri kullanıldıİddianamede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kimlik bilgilerinin kullanılması olmuştu.Sanıkların, vefat eden avukatların listelerine ulaşıp, üniversite kayıtlarını sildiği; ardından bu kayıtların yerine hukuk fakültesi mezunu olmak isteyen kişileri yerleştirdiği belirlenmişti.Bir sonraki duruşma 10 Ekim’deMahkeme, sanıkların savunmalarını almaya devam edecek. E-imza sahteciliği davası, 10 Ekim’de yeniden görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/gursel-tekinden-yeni-aciklama-biz-aziz-ihsanlara-yenilmeyecegiz-nokta-1099315076.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098362081_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fab93920a807626fb63f590f310e7a30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte imza, diploma, ankara, yök, cumhuriyet başsavcılığı
sahte imza, diploma, ankara, yök, cumhuriyet başsavcılığı

Sahte e-imza davasında ara karar: Duruşma 10 Ekim'e ertelendi

11:55 12.09.2025 (güncellendi: 12:01 12.09.2025)
© AADiploma
Diploma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Ankara’da kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenleyen çeteye yönelik davada 37’si tutuklu 134 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen e-imza sahteciliği davasında, 37’si tutuklu 134 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 10 Ekim tarihine ertelendi.

E-imzalarla sahte diplomalar ve usulsüz işlemler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı sanıkların kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyaladığı ve bu yöntemle çeşitli kurumların sistemlerine izinsiz erişim sağladığı belirlendi.
İddianameye göre şüpheliler, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdi, usulsüz lise ve üniversite diplomaları düzenledi.

İki ayrı iddianame birleştirildi

Soruşturma kapsamında 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Bu kişiler arasında, usulsüz diploma satın alanlar, e-imza düzenleyen firmaların çalışanları ve kişisel bilgileri ele geçirenler de yer aldı. Dosyaların birleştirilmesine karar verilse de, bu karara itiraz edildi. Bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü.

Kamu görevlilerinin e-imzaları kopyalandı

İddianamede, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı, 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve bazı personelin e-imzalarının kopyalandığı belirtildi.
Sanıkların bu yöntemle, hukukçu, psikolog, öğretmen ve eczacı gibi meslek gruplarında sahte unvanlar elde edilmesini sağladıkları kaydedildi.

Osmanlı torunu da yer almıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer almıştı.

Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu oldu. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edilmişti.
YÖK’ün resmi yazısında, Osmanoğlu’nun herhangi bir öğrenci veya mezuniyet kaydının bulunmadığı açıklanmıştı.

Depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri kullanıldı

İddianamede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kimlik bilgilerinin kullanılması olmuştu.
Sanıkların, vefat eden avukatların listelerine ulaşıp, üniversite kayıtlarını sildiği; ardından bu kayıtların yerine hukuk fakültesi mezunu olmak isteyen kişileri yerleştirdiği belirlenmişti.

Bir sonraki duruşma 10 Ekim’de

Mahkeme, sanıkların savunmalarını almaya devam edecek. E-imza sahteciliği davası, 10 Ekim’de yeniden görülecek.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
TÜRKİYE
Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала