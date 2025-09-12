Sahte e-imza davasında ara karar: Duruşma 10 Ekim'e ertelendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sahte-e-imza-davasinda-ara-karar-durusma-10-ekime-ertelendi-1099315527.html

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen e-imza sahteciliği davasında, 37’si tutuklu 134 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 10 Ekim tarihine ertelendi.E-imzalarla sahte diplomalar ve usulsüz işlemlerAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı sanıkların kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyaladığı ve bu yöntemle çeşitli kurumların sistemlerine izinsiz erişim sağladığı belirlendi.İddianameye göre şüpheliler, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdi, usulsüz lise ve üniversite diplomaları düzenledi.İki ayrı iddianame birleştirildiSoruşturma kapsamında 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Bu kişiler arasında, usulsüz diploma satın alanlar, e-imza düzenleyen firmaların çalışanları ve kişisel bilgileri ele geçirenler de yer aldı. Dosyaların birleştirilmesine karar verilse de, bu karara itiraz edildi. Bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü.Kamu görevlilerinin e-imzaları kopyalandıİddianamede, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı, 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve bazı personelin e-imzalarının kopyalandığı belirtildi.Sanıkların bu yöntemle, hukukçu, psikolog, öğretmen ve eczacı gibi meslek gruplarında sahte unvanlar elde edilmesini sağladıkları kaydedildi.Osmanlı torunu da yer almıştıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer almıştı.Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıkmıştı.Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu oldu. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edilmişti.YÖK’ün resmi yazısında, Osmanoğlu’nun herhangi bir öğrenci veya mezuniyet kaydının bulunmadığı açıklanmıştı.Depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri kullanıldıİddianamede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kimlik bilgilerinin kullanılması olmuştu.Sanıkların, vefat eden avukatların listelerine ulaşıp, üniversite kayıtlarını sildiği; ardından bu kayıtların yerine hukuk fakültesi mezunu olmak isteyen kişileri yerleştirdiği belirlenmişti.Bir sonraki duruşma 10 Ekim’deMahkeme, sanıkların savunmalarını almaya devam edecek. E-imza sahteciliği davası, 10 Ekim’de yeniden görülecek.

