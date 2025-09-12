https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/gursel-tekinden-yeni-aciklama-biz-aziz-ihsanlara-yenilmeyecegiz-nokta-1099315076.html

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin'den yeni açıklamalar geldi. Sarıyer’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, “Bu bina resmi olarak... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T11:32+0300

2025-09-12T11:32+0300

2025-09-12T11:35+0300

türki̇ye

gürsel tekin

chp

chp i̇stanbul i̇l başkanlığı

aziz ihsan aktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099215241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd4d83776cc239e0c832e65ecff17bd.jpg

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, göreve başlamasının ardından il binası üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı’na giderek gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır'Tekin, tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Bir bina tartışması oraya gidelim buraya gidelim. Bu bina resmi olarak CHP'nin il binası. Yarın değiştiği zaman yeter ki üzerinde 6 ok olsun Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider, çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış bir tartışmanın parçası olmak istemiyorum.”Parti içinde yaşanan süreçlere değinen Tekin, üç kişilik yönetim yapısına dikkat çekti:“Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımızı üzerim. Elimizdeki karar, görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz. 15 Eylül ile meşgul değiliz. Üç arkadaşımız işimizi götürmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana.”'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz'Tekin, konuşmasında sert mesajlar vererek parti içi tartışmalara da değindi:“2 yıl önce Muharrem İnce’yi infaz ettiniz. Bugün yine İnce ile yan yanayız. Bir buçuk senedir de Kılıçdaroğlu’nu linç ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz Aziz İhsan’lara yenilemeyeceğiz nokta.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sagligi-tehdit-eden-urunler-ortaya-cikti-sucukta-kanatli-eti-peynirde-mantar-ilaci-tespit-edildi-1099313658.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürsel tekin, chp, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı, aziz ihsan aktaş