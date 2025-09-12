Türkiye
Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'
Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'den yeni açıklamalar geldi. Sarıyer'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Bu bina resmi olarak...
gürsel tekin
chp
chp i̇stanbul i̇l başkanlığı
aziz ihsan aktaş
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, göreve başlamasının ardından il binası üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı’na giderek gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır'Tekin, tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Bir bina tartışması oraya gidelim buraya gidelim. Bu bina resmi olarak CHP'nin il binası. Yarın değiştiği zaman yeter ki üzerinde 6 ok olsun Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider, çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış bir tartışmanın parçası olmak istemiyorum.”Parti içinde yaşanan süreçlere değinen Tekin, üç kişilik yönetim yapısına dikkat çekti:“Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımızı üzerim. Elimizdeki karar, görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz. 15 Eylül ile meşgul değiliz. Üç arkadaşımız işimizi götürmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana.”'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz'Tekin, konuşmasında sert mesajlar vererek parti içi tartışmalara da değindi:“2 yıl önce Muharrem İnce’yi infaz ettiniz. Bugün yine İnce ile yan yanayız. Bir buçuk senedir de Kılıçdaroğlu’nu linç ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz Aziz İhsan’lara yenilemeyeceğiz nokta.”
gürsel tekin, chp, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı, aziz ihsan aktaş
gürsel tekin, chp, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı, aziz ihsan aktaş

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta'

11:32 12.09.2025 (güncellendi: 11:35 12.09.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikGürsel Tekin
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin'den yeni açıklamalar geldi. Sarıyer’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, “Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır. Yarın değişirse de fark etmez, yeter ki üzerinde 6 ok olsun” dedi. Tekin, “Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz nokta” sözleriyle mesaj verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, göreve başlamasının ardından il binası üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı’na giderek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır'

Tekin, tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir bina tartışması oraya gidelim buraya gidelim. Bu bina resmi olarak CHP'nin il binası. Yarın değiştiği zaman yeter ki üzerinde 6 ok olsun Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider, çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış bir tartışmanın parçası olmak istemiyorum.”
Parti içinde yaşanan süreçlere değinen Tekin, üç kişilik yönetim yapısına dikkat çekti:

“Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımızı üzerim. Elimizdeki karar, görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz. 15 Eylül ile meşgul değiliz. Üç arkadaşımız işimizi götürmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana.”

'Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz'

Tekin, konuşmasında sert mesajlar vererek parti içi tartışmalara da değindi:

“2 yıl önce Muharrem İnce’yi infaz ettiniz. Bugün yine İnce ile yan yanayız. Bir buçuk senedir de Kılıçdaroğlu’nu linç ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz Aziz İhsan’lara yenilemeyeceğiz nokta.
