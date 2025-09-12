https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/faizsiz-ev-arac-ve-isyeri-aliminda-yeni-donem-iste-10-soruda-sistemin-detaylari-1099313170.html
Faizsiz ev, araç ve işyeri alımında yeni dönem: İşte 10 soruda sistemin detayları
Faizsiz ev, araç ve işyeri alımında yeni dönem: İşte 10 soruda sistemin detayları
Sputnik Türkiye
Faizsiz ev, işyeri ve araç alımında yeni dönem başladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
2025-09-12T10:09+0300
2025-09-12T10:09+0300
2025-09-12T10:15+0300
ekonomi̇
emlak
murat kurum
türkiye cumhuriyeti
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aed32b9b3978fbb375acff53ad4676e.jpg
Türkiye genelinde ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir alternatif sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, sistemin faizsiz işlediğini, peşinatlı veya peşinatsız seçeneklerle kira öder gibi mülk sahibi olma imkanı sunduğunu belirtti. Ayrıca, 120 aya varan vadelerle 81 ilde başvuru yapılabileceğini açıkladı. Peki, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nasıl çalışır? Faizsiz ev almak mümkün mü, şartları neler? İşte 10 soru ve yanıtta Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi...1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.2- Sistem nasıl işler?Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.4- Banka kredisinden farkı nedir?Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.5- Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.6- Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.7- Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.9- En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.10- Yaş ve gelir sınırı var mı?18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tamamlayici-emeklilik-sigortasi-tes-sistemi-kidem-tazminati-guvencesi-ve-ek-emeklilik-1099309938.html
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b8f7e78f5551ae8d11ac53e1bdb4e9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
faizsiz ev alma, faizsiz işyeri alma, faizsiz araç alma, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, faizsiz finansman modeli, kira öder gibi ev sahibi olma, çekilişli tasarruf finansman modeli, müşteri bazlı tasarruf finansman modeli, peşinatsız ev alma imkanı, 81 ilde faizsiz ev alma, banka kredisi olmadan ev sahibi olma, faizsiz konut kredisi alternatifi, 120 ay vadeli faizsiz finansman, ikinci el araç finansmanı, çatılı işyeri finansmanı, organizasyon ücreti ile sisteme giriş, gelir şartı olmadan ev alma, 18 yaş üstü herkes için finansman, emlak katılım başvuru şartları, faizsiz ev alımında yeni dönem
faizsiz ev alma, faizsiz işyeri alma, faizsiz araç alma, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, faizsiz finansman modeli, kira öder gibi ev sahibi olma, çekilişli tasarruf finansman modeli, müşteri bazlı tasarruf finansman modeli, peşinatsız ev alma imkanı, 81 ilde faizsiz ev alma, banka kredisi olmadan ev sahibi olma, faizsiz konut kredisi alternatifi, 120 ay vadeli faizsiz finansman, ikinci el araç finansmanı, çatılı işyeri finansmanı, organizasyon ücreti ile sisteme giriş, gelir şartı olmadan ev alma, 18 yaş üstü herkes için finansman, emlak katılım başvuru şartları, faizsiz ev alımında yeni dönem
Faizsiz ev, araç ve işyeri alımında yeni dönem: İşte 10 soruda sistemin detayları
10:09 12.09.2025 (güncellendi: 10:15 12.09.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde uygulanacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum, faizsiz finansman modeliyle vatandaşların ev, araç ve iş yeri sahibi olabileceğini açıklarken, sistemin banka kredisine alternatif sunduğunu vurguladı.
Türkiye genelinde ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir alternatif sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, sistemin faizsiz işlediğini, peşinatlı veya peşinatsız seçeneklerle kira öder gibi mülk sahibi olma imkanı sunduğunu belirtti. Ayrıca, 120 aya varan vadelerle 81 ilde başvuru yapılabileceğini açıkladı. Peki, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nasıl çalışır? Faizsiz ev almak mümkün mü, şartları neler? İşte 10 soru ve yanıtta Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi...
1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.
3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?
'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.
4- Banka kredisinden farkı nedir?
Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.
5- Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?
Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.
6- Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?
Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.
7- Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?
Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.
8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?
Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.
9- En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?
Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.
10- Yaş ve gelir sınırı var mı?
18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur."