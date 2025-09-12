https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rusya-her-ulke-bati-yaptirimlarinin-hedefi-olabilir-1099305999.html
Rusya: Her ülke Batı yaptırımlarının hedefi olabilir
Rusya: Her ülke Batı yaptırımlarının hedefi olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AGİT Nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, dünyada her ülkenin Batı yaptırımlarının hedefi olabileceğini belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T01:16+0300
2025-09-12T01:16+0300
2025-09-12T01:14+0300
dünya
agi̇t
rusya
batı
yaptırım
doğu
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
küresel güney
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1c/1042930968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123b59c50f4214656153a3e01706a63.jpg
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, dünyada her ülkenin yaptırım saldırganlığının hedefi olabileceğine dair giderek artan bir farkındalık olduğunu söyledi.Volgarev, “Dünyada, herhangi bir ülkenin yaptırımların hedefi olabileceği farkındalığı artıyor. Bu nedenle, Küresel Güney ve Doğu'daki birçok ülkenin dış ticaret çıkarlarını korumak istemesi ve Batı ile tarihsel olarak oluşan bağlara olan bağımlılığı kademeli olarak azaltması tamamen mantıklı” dedi.Diplomat, bir hafta önce Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) büyük çaplı uluslararası etkinliklerinin, dünya çoğunluğunun Batı'nın dayattığı ‘altın milyar’ın çıkarlarına hizmet etme taleplerini reddederek, diyalog ve işbirliği yoluyla insanlığın ortak kaderi için kilit öneme sahip hedeflerin gerçekleştirilmesine ilgi duyduğunu teyit ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istekliler-koalisyonunun-ukrayna-konusundaki-gizli-plani-basina-sizdi-1099302006.html
rusya
batı
doğu
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1c/1042930968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f9090db348e5d1ff9b77938856756ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
agi̇t, rusya, batı, yaptırım, doğu, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), küresel güney, çin
agi̇t, rusya, batı, yaptırım, doğu, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), küresel güney, çin
Rusya: Her ülke Batı yaptırımlarının hedefi olabilir
Rusya'nın AGİT Nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, dünyada her ülkenin Batı yaptırımlarının hedefi olabileceğini belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, dünyada her ülkenin yaptırım saldırganlığının hedefi olabileceğine dair giderek artan bir farkındalık olduğunu söyledi.
Volgarev, “Dünyada, herhangi bir ülkenin yaptırımların hedefi olabileceği farkındalığı artıyor. Bu nedenle, Küresel Güney ve Doğu'daki birçok ülkenin dış ticaret çıkarlarını korumak istemesi ve Batı ile tarihsel olarak oluşan bağlara olan bağımlılığı kademeli olarak azaltması tamamen mantıklı” dedi.
Diplomat, bir hafta önce Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) büyük çaplı uluslararası etkinliklerinin, dünya çoğunluğunun Batı'nın dayattığı ‘altın milyar’ın çıkarlarına hizmet etme taleplerini reddederek, diyalog ve işbirliği yoluyla insanlığın ortak kaderi için kilit öneme sahip hedeflerin gerçekleştirilmesine ilgi duyduğunu teyit ettiğini vurguladı.