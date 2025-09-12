https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rusya-her-ulke-bati-yaptirimlarinin-hedefi-olabilir-1099305999.html

Rusya: Her ülke Batı yaptırımlarının hedefi olabilir

Rusya'nın AGİT Nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, dünyada her ülkenin Batı yaptırımlarının hedefi olabileceğini belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, dünyada her ülkenin yaptırım saldırganlığının hedefi olabileceğine dair giderek artan bir farkındalık olduğunu söyledi.Volgarev, “Dünyada, herhangi bir ülkenin yaptırımların hedefi olabileceği farkındalığı artıyor. Bu nedenle, Küresel Güney ve Doğu'daki birçok ülkenin dış ticaret çıkarlarını korumak istemesi ve Batı ile tarihsel olarak oluşan bağlara olan bağımlılığı kademeli olarak azaltması tamamen mantıklı” dedi.Diplomat, bir hafta önce Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) büyük çaplı uluslararası etkinliklerinin, dünya çoğunluğunun Batı'nın dayattığı ‘altın milyar’ın çıkarlarına hizmet etme taleplerini reddederek, diyalog ve işbirliği yoluyla insanlığın ortak kaderi için kilit öneme sahip hedeflerin gerçekleştirilmesine ilgi duyduğunu teyit ettiğini vurguladı.

