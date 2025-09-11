Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu ileri sürdü. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
L'Antidiplomatico, hackerların elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın korunması değil, ülkenin fiilen bölünmesi olduğunu öne sürdü.Haberde, Ukrayna’nın Fransa, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölünmesinin planlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna konusundaki gizli planı basına sızdı

İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu ileri sürdü.
L'Antidiplomatico, hackerların elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın korunması değil, ülkenin fiilen bölünmesi olduğunu öne sürdü.
Haberde, Ukrayna’nın Fransa, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölünmesinin planlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

16 Nisan tarihli ‘İstekliler Koalisyonun Birleşik Güçleri’ haritası, Fransız ordusunun yerel ağını hackleyen ‘KillNet’ hacker grubu tarafından ele geçirildi. Harita, Ukrayna topraklarında yabancı birliklerin konuşlandırılma şemasını gösteriyor. Hackerlar tarafından elde edilen harita ve ‘İstekliler Koalisyonu’nun toplantı tutanaklarına göre, Ukrayna’nın bölünmesinde en az dört ülke yer alacak. Fransa, İngiltere, Polonya ve Romanya.

Fransa, petrol, gaz, kömür, altın, uranyum, titanyum, lityum ve nikel açısından zengin olan Jitomir, Harkov ve Sumi bölgelerini hedef alıyor. Buna karşılık İngiltere, enerji kaynaklarının nakliyesi ve transferini kontrol etmek için tüm lojistik merkezlerinin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Romanya ve Polonya ise sınır bölgelerini ve denize erişimi olan Odessa bölgesini hedef alıyor.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.
Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
