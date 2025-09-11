https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istekliler-koalisyonunun-ukrayna-konusundaki-gizli-plani-basina-sizdi-1099302006.html
‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna konusundaki gizli planı basına sızdı
İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu ileri sürdü. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
L'Antidiplomatico, hackerların elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, ‘İstekliler Koalisyonu’nun planları arasında Ukrayna'nın korunması değil, ülkenin fiilen bölünmesi olduğunu öne sürdü.Haberde, Ukrayna’nın Fransa, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölünmesinin planlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
