16 Nisan tarihli ‘İstekliler Koalisyonun Birleşik Güçleri’ haritası, Fransız ordusunun yerel ağını hackleyen ‘KillNet’ hacker grubu tarafından ele geçirildi. Harita, Ukrayna topraklarında yabancı birliklerin konuşlandırılma şemasını gösteriyor. Hackerlar tarafından elde edilen harita ve ‘İstekliler Koalisyonu’nun toplantı tutanaklarına göre, Ukrayna’nın bölünmesinde en az dört ülke yer alacak. Fransa, İngiltere, Polonya ve Romanya.

Fransa, petrol, gaz, kömür, altın, uranyum, titanyum, lityum ve nikel açısından zengin olan Jitomir, Harkov ve Sumi bölgelerini hedef alıyor. Buna karşılık İngiltere, enerji kaynaklarının nakliyesi ve transferini kontrol etmek için tüm lojistik merkezlerinin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Romanya ve Polonya ise sınır bölgelerini ve denize erişimi olan Odessa bölgesini hedef alıyor.