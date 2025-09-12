https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rusya-disisleri-ukrayna-medyasinin-kirk-suikastini-kutlamasi-tam-bir-nazi-tepkisi-1099321790.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna medyasının Kirk suikastını kutlaması tam bir Nazi tepkisi
Rusya Dışişleri: Ukrayna medyasının Kirk suikastını kutlaması tam bir Nazi tepkisi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de muhafazakar politikacı ve aktivist Kirk’in öldürülmesine Ukrayna medyasının verdiği tepkiyi ‘korkunç’ olarak... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T14:28+0300
2025-09-12T14:28+0300
2025-09-12T14:27+0300
dünya
rusya
abd
charlie kirk
charlie kirk kimdir?
ukrayna
nazi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, ABD’de Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkmakla bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’ın uğradığı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin Kiev rejimi yanlısı medya tarafından sevinçle karşılanmasına tepki verdi.Zaharova, Sputnik muhabirinin söz konusu olayla ilgili sorusuna, “Charlie Kirk cinayetiyle ilgili Ukrayna medyasından kutlamalarla dolu korkunç, tam anlamıyla Nazivari bir tepki” ifadesini kullandı.Ukrayna medyasının, bu konuda kendi görüşü olan bir kişinin vurulmasına sevindiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, Batı'nın Kiev rejimini destekleyerek kanlı bir canavarı beslediğinin kanıtı değil mi? Sadece Bankova'da (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi) değil, bu virüsün bulaştığı kaç kişi olduğunu hayal edebiliyor musunuz?” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/trumptan-cilgin-solcular-sorununu-halletme-sozu-1099312263.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, charlie kirk, charlie kirk kimdir?, ukrayna, nazi
rusya, abd, charlie kirk, charlie kirk kimdir?, ukrayna, nazi
Rusya Dışişleri: Ukrayna medyasının Kirk suikastını kutlaması tam bir Nazi tepkisi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de muhafazakar politikacı ve aktivist Kirk’in öldürülmesine Ukrayna medyasının verdiği tepkiyi ‘korkunç’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, ABD’de Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkmakla bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’ın uğradığı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin Kiev rejimi yanlısı medya tarafından sevinçle karşılanmasına tepki verdi.
Zaharova, Sputnik muhabirinin söz konusu olayla ilgili sorusuna, “Charlie Kirk cinayetiyle ilgili Ukrayna medyasından kutlamalarla dolu korkunç, tam anlamıyla Nazivari bir tepki” ifadesini kullandı.
Ukrayna medyasının, bu konuda kendi görüşü olan bir kişinin vurulmasına sevindiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, Batı'nın Kiev rejimini destekleyerek kanlı bir canavarı beslediğinin kanıtı değil mi? Sadece Bankova'da (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi) değil, bu virüsün bulaştığı kaç kişi olduğunu hayal edebiliyor musunuz?” dedi.