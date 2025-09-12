https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rusya-disisleri-ukrayna-medyasinin-kirk-suikastini-kutlamasi-tam-bir-nazi-tepkisi-1099321790.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna medyasının Kirk suikastını kutlaması tam bir Nazi tepkisi

Rusya Dışişleri: Ukrayna medyasının Kirk suikastını kutlaması tam bir Nazi tepkisi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de muhafazakar politikacı ve aktivist Kirk’in öldürülmesine Ukrayna medyasının verdiği tepkiyi ‘korkunç’ olarak... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T14:28+0300

2025-09-12T14:28+0300

2025-09-12T14:27+0300

dünya

rusya

abd

charlie kirk

charlie kirk kimdir?

ukrayna

nazi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, ABD’de Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkmakla bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’ın uğradığı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin Kiev rejimi yanlısı medya tarafından sevinçle karşılanmasına tepki verdi.Zaharova, Sputnik muhabirinin söz konusu olayla ilgili sorusuna, “Charlie Kirk cinayetiyle ilgili Ukrayna medyasından kutlamalarla dolu korkunç, tam anlamıyla Nazivari bir tepki” ifadesini kullandı.Ukrayna medyasının, bu konuda kendi görüşü olan bir kişinin vurulmasına sevindiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, Batı'nın Kiev rejimini destekleyerek kanlı bir canavarı beslediğinin kanıtı değil mi? Sadece Bankova'da (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi) değil, bu virüsün bulaştığı kaç kişi olduğunu hayal edebiliyor musunuz?” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/trumptan-cilgin-solcular-sorununu-halletme-sozu-1099312263.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, charlie kirk, charlie kirk kimdir?, ukrayna, nazi