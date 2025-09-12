https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rus-ordusu-ukraynada-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1099319950.html

Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Rus güçler, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vostok (Doğu) askeri grubu, kararlı taarruz faaliyetleri sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Novopetrovskoye köyünü ele geçirdi.Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını da vurarak düşürdü.Ukrayna ordusu, geride kalan bir haftalık süreçte 9 bin 785 askerini yitirdi.Son bir hafta içinde düzenlenen bombardımanlarda Ukrayna'ya ait savunma sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji tesisleri, askeri hava meydanları ile silah ve askeri teçhizat depoları havaya uçuruldu.

