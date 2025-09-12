Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_649b322ef5193d386927711365289624.jpg
Rus güçler, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vostok (Doğu) askeri grubu, kararlı taarruz faaliyetleri sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Novopetrovskoye köyünü ele geçirdi.Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını da vurarak düşürdü.Ukrayna ordusu, geride kalan bir haftalık süreçte 9 bin 785 askerini yitirdi.Son bir hafta içinde düzenlenen bombardımanlarda Ukrayna'ya ait savunma sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji tesisleri, askeri hava meydanları ile silah ve askeri teçhizat depoları havaya uçuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

13:25 12.09.2025
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor.
Rus güçler, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vostok (Doğu) askeri grubu, kararlı taarruz faaliyetleri sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Novopetrovskoye köyünü ele geçirdi.

Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını da vurarak düşürdü.

Ukrayna ordusu, geride kalan bir haftalık süreçte 9 bin 785 askerini yitirdi.

Son bir hafta içinde düzenlenen bombardımanlarda Ukrayna'ya ait savunma sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji tesisleri, askeri hava meydanları ile silah ve askeri teçhizat depoları havaya uçuruldu.
