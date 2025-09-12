https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/rus-ordusu-ukraynada-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1099319950.html
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T13:25+0300
2025-09-12T13:25+0300
2025-09-12T13:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
su-27
rus ordusu
dnepropetrovsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_649b322ef5193d386927711365289624.jpg
Rus güçler, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vostok (Doğu) askeri grubu, kararlı taarruz faaliyetleri sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Novopetrovskoye köyünü ele geçirdi.Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını da vurarak düşürdü.Ukrayna ordusu, geride kalan bir haftalık süreçte 9 bin 785 askerini yitirdi.Son bir hafta içinde düzenlenen bombardımanlarda Ukrayna'ya ait savunma sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji tesisleri, askeri hava meydanları ile silah ve askeri teçhizat depoları havaya uçuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cin-abd-buyukelcisinin-batiya-demirleme-sozune-karsin-turkiye-kuresel-guneyin-parcasidir-dedi-1099318431.html
ukrayna
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b2e2ed8781a6f8ac41711addff114226.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, su-27, rus ordusu, dnepropetrovsk
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, su-27, rus ordusu, dnepropetrovsk
Rus ordusu, Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor.
Rus güçler, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vostok (Doğu) askeri grubu, kararlı taarruz faaliyetleri sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Novopetrovskoye köyünü ele geçirdi.
Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını da vurarak düşürdü.
Ukrayna ordusu, geride kalan bir haftalık süreçte 9 bin 785 askerini yitirdi.
Son bir hafta içinde düzenlenen bombardımanlarda Ukrayna'ya ait savunma sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji tesisleri, askeri hava meydanları ile silah ve askeri teçhizat depoları havaya uçuruldu.