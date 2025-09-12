‘Çin, ABD Büyükelçisinin ‘Batı’ya demirleme’ sözüne karşın ‘Türkiye, Küresel Güney’in parçasıdır’ dedi’

“İsrail’in Doha’ya yaptığı saldırıyı, diplomasinin 11 Eylül’ü olarak değerlendiriyorum. Diplomasi tarihinde hiç böyle bir şey görmedik. Masadaki taraflardan birisi, müzakere yaptığı tarafı ortadan kaldırmaya yönelik harekete girişiyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir olay değil. Doha’da 2020 yılında ABD, Taliban ile masaya oturduğunda, karşısındaki adamların başında milyonlarca dolar ödül vardı. Ama ABD tutup da bunu bahane edip masadaki insanları öldürmedi. ABD bile bu noktada diplomasiye riayet ederken İsrail de diplomatik heyeti hedef aldı, arabuluculuk yapan Katar’ı küçük düşürdü ve diplomasiyi katletti. Tom Barrack’ın bir beyanı var. ‘İsrail için Sykes-Picott’un anlamı yok dolayısıyla İsrail her istediği yere gider’ diyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi bunu söylerse gerisini siz düşünün. ‘O anlaşmayı biz takmayız’ derlerse o zaman biz de ‘Sykes-Picott topraklarımı hedef alıyor, ben de Misak-ı Milli’yi devreye sokarız’ deriz. Tüm bunlar bölgeyi yatıştırmak yerine bölgedeki aktörleri provoke edici söylemler.

Barrack’ın açıklaması İsrail’i korumaktan da öte başka bir amaca sahip; bölgeyi provoke ederek Sykes-Picott’a karşı kendi haritalarını ortaya koymak istiyorlar. Haritayı yeniden çizmek istiyorlar. Peki bunun jeopolitik yansıması nedir? ABD ile İsrail birlikte hareket ediyor. İsrail kendi hedefleri için uğraşırken ABD’nin hedefi daha büyük. ABD, Rusya ve Çin’i Ortadoğu’dan uzaklaştırmak için yapıyor bunları. Daha düne kadar Çin, Ortadoğu’da yükselişteydi. Suudi Arabistan ile İran’ı bir araya getirdi. Husiler meselesi çözülmek üzereydi. 14 Filistinli örgüt Pekin’e gitti. Yani Çin, Ortadoğu’nun parlayan yıldızıydı. ABD bu olaylarla Ortadoğu’yu şiddet sarmalına soktu ve Çin’i uzakta tutuyor. Bana göre İsrail değil, ABD vuruyor. Körfez için ABD güvenlik şemsiyesi işe yaramıyor mu? Yarıyor. ABD’nin güvenlik şemsiyesi ‘sizi kimse vurmayacak’ anlamına gelmiyor. ‘Her şeye rağmen tahtta ve iktidarda kalacaksınız’ anlamına geliyor. Yani İsrail vursa dahi her zaman tahtlarında oturacaklar.

Trump, Kral Selman’a ne dedi Suudi Arabistan’da? ‘Biz olmasak tahtta oturamazsınız’ dedi. Bu önemli bir şey. Kimilerine göre 5 trilyon dolar parayı neyin karşılığında topladı Trump? Güvenliğin karşılığında. Amerika kime karşı güvenlik sağlıyor? İsrail’e karşı değil. Bu yönetimlerin halklarına karşı güvenlik sağlıyor. Ortadoğu’da Körfez’de halklarla yönetimler arasında Amerika var. ABD olmasın mesela bakın Arap Baharı’nda Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta olanları gördük. Aynısı Körfez’de de olur. Bu güvenliği iktidarlar için sağlıyor ABD. İsrail gelip vurur. Bahreyn, BAE protesto ediyormuş. İbrahim Anlaşmaları’ndan çekilin, biz de samimi olduğunuza inanalım. Katar ‘barış görüşmelerini askıya alıyorum’ dedi, doğru yaptı. Ama aynı Katar BM’ye başvurmadı, Güvenlik Konseyi’ni çağırmadı, BM 51. Maddeyi kullanıp meşru müdafaa uygulamadı.

Orada devletler olduğu zannediliyor ancak masa başında harita üzerinde Sykes-Picott ile yaratılmış devletçikler bunlar. ABD ile İngiltere’nin ağzına bakan, onların himayesindeki devletler bunlar. 1. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’nun nasıl şekillendiğine bakarsak bunu görebiliriz. İsrail bu büyük tezgahı tek başına yapabilecek bir ülke değil. ABD bunu İsrail üzerinden yapıyor. Trump da bunu ifşa etti. Biden rengini belli etmiyordu. Trump açıkça ‘İran hava sahası bizim, Tahran’ı boşaltın’ dedi. Adam sahip çıktı. Sonra Gazze’ye plan getirdi. İsrail’den daha hevesli bir Gazze uygulayıcısı oldu. Netanyahu bu Gazze’nin boşaltılmasıyla ilgili planı Beyaz Saray’da duyduğunda şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğu söyleniyor. Çünkü onda öyle bir cesaret yoktu. Batı Şeria için ne dediler? İsrail ilhak ederse egemenliğini tanıyacağını söylediler.”