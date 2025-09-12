Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/putin-ozgurluk-ve-insan-haklari-degerlerinin-degersizlestirilmesine-izin-verilemez-1099331464.html
Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez
Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez
Sputnik Türkiye
Putin, Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine, ulusal özelliklerin yitirilmesine izin verilemeyeceğini, bunlar olmadan ‘dünya uyumunun’... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T21:53+0300
2025-09-12T21:51+0300
dünya
vladimir putin
st. petersburg
forum
kültür
moskova
rusya
özgürlük
insan hakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099331277_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_fdffb2c8a9abadcd1cd1794c7b508687.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.Rus lider, “Ortak görevimiz, risklerden, olumsuz sosyal ve toplumsal sonuçlardan, özellikle de özgürlük ve insan hakları değerlerinin, etik ve ahlaki standartların aşınmasından, değersizleşmesinden, ulusal özelliklerin ve kültürel çeşitliliğin kaybolmasından kaçınmaktır; bunlar olmadan dünya uyumu imkansızdır” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:10-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşen St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu ilk olarak 2012 yılında düzenlendi. Bu yılki teması ‘Kültüre Dönüş - Yeni Fırsatlar’ olan forum, dünya kültürel ve insani gündemin en önemli konuları üzerine bir diyalog platformudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosu-vekili-putinin-arkasinda-halk-varken-zelenskiy-halkin-destegini-giderek-1099282258.html
st. petersburg
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099331277_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_b4071873623064c7559c4a5e0bd4df5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, st. petersburg, forum, kültür, moskova, rusya, özgürlük, insan hakları
vladimir putin, st. petersburg, forum, kültür, moskova, rusya, özgürlük, insan hakları

Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez

21:53 12.09.2025
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
Abone ol
Putin, Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine, ulusal özelliklerin yitirilmesine izin verilemeyeceğini, bunlar olmadan ‘dünya uyumunun’ mümkün olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.
Rus lider, “Ortak görevimiz, risklerden, olumsuz sosyal ve toplumsal sonuçlardan, özellikle de özgürlük ve insan hakları değerlerinin, etik ve ahlaki standartların aşınmasından, değersizleşmesinden, ulusal özelliklerin ve kültürel çeşitliliğin kaybolmasından kaçınmaktır; bunlar olmadan dünya uyumu imkansızdır” dedi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Günümüzde kültürün çeşitli alanlarında gözle görülür bir yenilenme yaşanıyor, yeni yaratıcı dernekler ve birlikler güçleniyor.
Moskova, farklı ülkelerden yazarlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesini savunuyor.
Çocuklu ailelere destek, ülke için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor.
Yetkililer yetenekli gençleri kesinlikle destekleyecek, bu alanda yapılacak çok şey var.
Kültürün en önemli görevlerinden biri tarihi hafızanın korunmasıdır.
Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin başarılarının anısı Rus kültürünün önemli bir parçasıdır.
Neo-Nazizm ve Rusofobi ile mücadelede kültürün rolü giderek artmalıdır.
Ülkenin küçük şehirlerindeki yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak için bölgesel kültür merkezlerine büyük önem verilmektedir.
Ulusal değerlerin korunması ile ilerlemeye katkıda bulunan yeniliklerin etkisine açık olma arasında bir denge kurulmaya çalışılmalıdır.
Geleceğin dünyası, yalnızca siber uzayla ilgilenen egoistlerin değil, sevgiye ve dostluğa değer veren insanların dünyasıdır.
Rusya, İntervision yarışmasının yeniden başlatılması fikrini destekleyen benzer düşünen insanlara minnettardır.
10-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşen St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu ilk olarak 2012 yılında düzenlendi. Bu yılki teması ‘Kültüre Dönüş - Yeni Fırsatlar’ olan forum, dünya kültürel ve insani gündemin en önemli konuları üzerine bir diyalog platformudur.
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu vekili: Putin'in arkasında halk varken, Zelenskiy halkın desteğini giderek kaybediyor
Dün, 11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала