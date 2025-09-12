https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/putin-ozgurluk-ve-insan-haklari-degerlerinin-degersizlestirilmesine-izin-verilemez-1099331464.html
Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez
Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez
Sputnik Türkiye
Putin, Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine, ulusal özelliklerin yitirilmesine izin verilemeyeceğini, bunlar olmadan ‘dünya uyumunun’... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T21:53+0300
2025-09-12T21:53+0300
2025-09-12T21:51+0300
dünya
vladimir putin
st. petersburg
forum
kültür
moskova
rusya
özgürlük
insan hakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099331277_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_fdffb2c8a9abadcd1cd1794c7b508687.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.Rus lider, “Ortak görevimiz, risklerden, olumsuz sosyal ve toplumsal sonuçlardan, özellikle de özgürlük ve insan hakları değerlerinin, etik ve ahlaki standartların aşınmasından, değersizleşmesinden, ulusal özelliklerin ve kültürel çeşitliliğin kaybolmasından kaçınmaktır; bunlar olmadan dünya uyumu imkansızdır” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu ilk olarak 2012 yılında düzenlendi. Bu yılki teması ‘Kültüre Dönüş - Yeni Fırsatlar’ olan forum, dünya kültürel ve insani gündemin en önemli konuları üzerine bir diyalog platformudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosu-vekili-putinin-arkasinda-halk-varken-zelenskiy-halkin-destegini-giderek-1099282258.html
st. petersburg
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099331277_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_b4071873623064c7559c4a5e0bd4df5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, st. petersburg, forum, kültür, moskova, rusya, özgürlük, insan hakları
vladimir putin, st. petersburg, forum, kültür, moskova, rusya, özgürlük, insan hakları
Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez
Putin, Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine, ulusal özelliklerin yitirilmesine izin verilemeyeceğini, bunlar olmadan ‘dünya uyumunun’ mümkün olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.
Rus lider, “Ortak görevimiz, risklerden, olumsuz sosyal ve toplumsal sonuçlardan, özellikle de özgürlük ve insan hakları değerlerinin, etik ve ahlaki standartların aşınmasından, değersizleşmesinden, ulusal özelliklerin ve kültürel çeşitliliğin kaybolmasından kaçınmaktır; bunlar olmadan dünya uyumu imkansızdır” dedi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Günümüzde kültürün çeşitli alanlarında gözle görülür bir yenilenme yaşanıyor, yeni yaratıcı dernekler ve birlikler güçleniyor.
Moskova, farklı ülkelerden yazarlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesini savunuyor.
Çocuklu ailelere destek, ülke için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor.
Yetkililer yetenekli gençleri kesinlikle destekleyecek, bu alanda yapılacak çok şey var.
Kültürün en önemli görevlerinden biri tarihi hafızanın korunmasıdır.
Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin başarılarının anısı Rus kültürünün önemli bir parçasıdır.
Neo-Nazizm ve Rusofobi ile mücadelede kültürün rolü giderek artmalıdır.
Ülkenin küçük şehirlerindeki yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak için bölgesel kültür merkezlerine büyük önem verilmektedir.
Ulusal değerlerin korunması ile ilerlemeye katkıda bulunan yeniliklerin etkisine açık olma arasında bir denge kurulmaya çalışılmalıdır.
Geleceğin dünyası, yalnızca siber uzayla ilgilenen egoistlerin değil, sevgiye ve dostluğa değer veren insanların dünyasıdır.
Rusya, İntervision yarışmasının yeniden başlatılması fikrini destekleyen benzer düşünen insanlara minnettardır.
10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu ilk olarak 2012 yılında düzenlendi. Bu yılki teması ‘Kültüre Dönüş - Yeni Fırsatlar’ olan forum, dünya kültürel ve insani gündemin en önemli konuları üzerine bir diyalog platformudur.