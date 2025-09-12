https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/putin-ozgurluk-ve-insan-haklari-degerlerinin-degersizlestirilmesine-izin-verilemez-1099331464.html

Putin: Özgürlük ve insan hakları değerlerinin değersizleştirilmesine izin verilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.Rus lider, “Ortak görevimiz, risklerden, olumsuz sosyal ve toplumsal sonuçlardan, özellikle de özgürlük ve insan hakları değerlerinin, etik ve ahlaki standartların aşınmasından, değersizleşmesinden, ulusal özelliklerin ve kültürel çeşitliliğin kaybolmasından kaçınmaktır; bunlar olmadan dünya uyumu imkansızdır” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:10-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşen St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu ilk olarak 2012 yılında düzenlendi. Bu yılki teması ‘Kültüre Dönüş - Yeni Fırsatlar’ olan forum, dünya kültürel ve insani gündemin en önemli konuları üzerine bir diyalog platformudur.

