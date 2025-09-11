https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosu-vekili-putinin-arkasinda-halk-varken-zelenskiy-halkin-destegini-giderek-1099282258.html

Avrupa Parlamentosu vekili: Putin'in arkasında halk varken, Zelenskiy halkın desteğini giderek kaybediyor

Rus lider Putin'in faaliyetlerini halktan aldığı destekle yürüttüğünü kabul eden Batılı siyasetçilere bir yenisi daha eklendi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

İtalya'nın Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın desteğini alırken Vladimir Zelenskiy'in bundan giderek mahrum kaldığını belirtti.İtalyan basınına demeç veren Vannacci, "Putin, Zelenskiy'in her geçen gün kaybettiği halk desteğine sahip. Bu iki liderin siyasi faaliyetlerini karşılaştırırsak, Putin gibi bir devlet başkanı seçerdim" dedi.Vannacci, Putin'in ülkesinin refah ve zenginliğinin ciddi şekilde artmasını sağlayarak yetkinliğini kanıtladığını vurguladı.Bununla beraber İtalyan vekil, Zelenskiy'in diğer devletlerin kaynaklarına tamamen bağımlı olduğunun ve bundan dolayı ülkesinin egemen başkanı olmadığının altını çizdi.Putin Kiev'in meşruiyetine vurgu yapmıştıEylül başında Çin'de gerçekleştirdiği temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Rus lider Putin, Mayıs 2024'te görev süresi sona eren ve sıkıyönetim gerekçesiyle sandığa gitmeyen Zelenskiy'i 'Ukrayna yönetiminin faal başkanı' olarak nitelemişti.Zelenskiy'in anayasada belirtilen yetkilerinin genişletilmesinin bir yolu olmadığını belirten Putin, "Ukrayna yetkilileri, meşru olmak ve çözüm sürecine tam anlamıyla katılmak istiyorlarsa ne yapmalılar? Öncelikle referandum düzenlemeliler. Ukrayna Anayasası'na göre, topraklarla ilgili tüm sorunlar ancak referandumla çözülür" ifadelerini kullanmıştı.

