Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosu-vekili-putinin-arkasinda-halk-varken-zelenskiy-halkin-destegini-giderek-1099282258.html
Avrupa Parlamentosu vekili: Putin'in arkasında halk varken, Zelenskiy halkın desteğini giderek kaybediyor
Avrupa Parlamentosu vekili: Putin'in arkasında halk varken, Zelenskiy halkın desteğini giderek kaybediyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in faaliyetlerini halktan aldığı destekle yürüttüğünü kabul eden Batılı siyasetçilere bir yenisi daha eklendi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T11:47+0300
2025-09-11T11:47+0300
dünya
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
avrupa parlamentosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099041084_0:72:3313:1936_1920x0_80_0_0_8cb45854dad75ebf926f9863edb45762.jpg
İtalya'nın Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın desteğini alırken Vladimir Zelenskiy'in bundan giderek mahrum kaldığını belirtti.İtalyan basınına demeç veren Vannacci, "Putin, Zelenskiy'in her geçen gün kaybettiği halk desteğine sahip. Bu iki liderin siyasi faaliyetlerini karşılaştırırsak, Putin gibi bir devlet başkanı seçerdim" dedi.Vannacci, Putin'in ülkesinin refah ve zenginliğinin ciddi şekilde artmasını sağlayarak yetkinliğini kanıtladığını vurguladı.Bununla beraber İtalyan vekil, Zelenskiy'in diğer devletlerin kaynaklarına tamamen bağımlı olduğunun ve bundan dolayı ülkesinin egemen başkanı olmadığının altını çizdi.Putin Kiev'in meşruiyetine vurgu yapmıştıEylül başında Çin'de gerçekleştirdiği temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Rus lider Putin, Mayıs 2024'te görev süresi sona eren ve sıkıyönetim gerekçesiyle sandığa gitmeyen Zelenskiy'i 'Ukrayna yönetiminin faal başkanı' olarak nitelemişti.Zelenskiy'in anayasada belirtilen yetkilerinin genişletilmesinin bir yolu olmadığını belirten Putin, "Ukrayna yetkilileri, meşru olmak ve çözüm sürecine tam anlamıyla katılmak istiyorlarsa ne yapmalılar? Öncelikle referandum düzenlemeliler. Ukrayna Anayasası'na göre, topraklarla ilgili tüm sorunlar ancak referandumla çözülür" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/putin-cinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1099072247.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099041084_584:0:3313:2047_1920x0_80_0_0_504b2fcf7a3bef02ef22275b38db4c8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, avrupa parlamentosu
vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, avrupa parlamentosu

Avrupa Parlamentosu vekili: Putin'in arkasında halk varken, Zelenskiy halkın desteğini giderek kaybediyor

11:47 11.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidin2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde Vladimir Putin
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus lider Putin'in faaliyetlerini halktan aldığı destekle yürüttüğünü kabul eden Batılı siyasetçilere bir yenisi daha eklendi.
İtalya'nın Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın desteğini alırken Vladimir Zelenskiy'in bundan giderek mahrum kaldığını belirtti.

İtalyan basınına demeç veren Vannacci, "Putin, Zelenskiy'in her geçen gün kaybettiği halk desteğine sahip. Bu iki liderin siyasi faaliyetlerini karşılaştırırsak, Putin gibi bir devlet başkanı seçerdim" dedi.

Vannacci, Putin'in ülkesinin refah ve zenginliğinin ciddi şekilde artmasını sağlayarak yetkinliğini kanıtladığını vurguladı.

Bununla beraber İtalyan vekil, Zelenskiy'in diğer devletlerin kaynaklarına tamamen bağımlı olduğunun ve bundan dolayı ülkesinin egemen başkanı olmadığının altını çizdi.

Putin Kiev'in meşruiyetine vurgu yapmıştı

Eylül başında Çin'de gerçekleştirdiği temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Rus lider Putin, Mayıs 2024'te görev süresi sona eren ve sıkıyönetim gerekçesiyle sandığa gitmeyen Zelenskiy'i 'Ukrayna yönetiminin faal başkanı' olarak nitelemişti.

Zelenskiy'in anayasada belirtilen yetkilerinin genişletilmesinin bir yolu olmadığını belirten Putin, "Ukrayna yetkilileri, meşru olmak ve çözüm sürecine tam anlamıyla katılmak istiyorlarsa ne yapmalılar? Öncelikle referandum düzenlemeliler. Ukrayna Anayasası'na göre, topraklarla ilgili tüm sorunlar ancak referandumla çözülür" ifadelerini kullanmıştı.
Putin Çin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Putin: Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin
3 Eylül, 16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала