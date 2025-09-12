https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/nebenzya-rusya-israilin-katara-saldirisini-siddetle-kiniyor-bu-korkunc-bir-saldiri-1099304676.html

Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı

Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in Katar'a saldırısının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, bu saldırının bölge için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını söyledi.Nebenzya, "Rusya Federasyonu, 9 Eylül'de İsrail'in Doha'daki bir konut kompleksine düzenlediği ve orada bulunan Filistinli Hamas hareketinin üst düzey yöneticilerini hedef aldığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu korkunç bir saldırı” dedi.Saldırının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını vurgulayan Nebenzya, “Saldırı, Gazze'deki zaten korkunç olan durumun yanı sıra geniş Ortadoğu bölgesinin güvenliği için de çok ciddi sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.İsrail Hava Kuvvetlerinin Katar'ın başkentinde yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemesinin son derece endişe verici olduğunu dile getiren Nebenzya, Rus diplomatik misyonunun saldırının yapıldığı yerden sadece 600 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, İsrail’e bölgede şiddet sarmalını tırmandıran pervasız ve saldırgan eylemlerden vazgeçmeye çağrısı yaptı.

