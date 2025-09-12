https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/nebenzya-rusya-israilin-katara-saldirisini-siddetle-kiniyor-bu-korkunc-bir-saldiri-1099304676.html
Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı
Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in Katar'a saldırısının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T00:10+0300
2025-09-12T00:10+0300
2025-09-12T00:08+0300
i̇srail- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
rusya federasyonu
i̇srail
katar
doha
saldırı
hamas
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png
BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, bu saldırının bölge için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını söyledi.Nebenzya, "Rusya Federasyonu, 9 Eylül'de İsrail'in Doha'daki bir konut kompleksine düzenlediği ve orada bulunan Filistinli Hamas hareketinin üst düzey yöneticilerini hedef aldığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu korkunç bir saldırı” dedi.Saldırının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını vurgulayan Nebenzya, “Saldırı, Gazze'deki zaten korkunç olan durumun yanı sıra geniş Ortadoğu bölgesinin güvenliği için de çok ciddi sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.İsrail Hava Kuvvetlerinin Katar'ın başkentinde yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemesinin son derece endişe verici olduğunu dile getiren Nebenzya, Rus diplomatik misyonunun saldırının yapıldığı yerden sadece 600 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, İsrail’e bölgede şiddet sarmalını tırmandıran pervasız ve saldırgan eylemlerden vazgeçmeye çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/netanyahu-hamas-liderlerini-yeniden-hedef-alma-tehdidi-savurdu-1099302574.html
rusya federasyonu
i̇srail
katar
doha
gazze
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_62:0:690:471_1920x0_80_0_0_8940b3cd103d404fa88a8bac9c8c3500.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya federasyonu, i̇srail, katar, doha, saldırı, hamas, gazze, rusya
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya federasyonu, i̇srail, katar, doha, saldırı, hamas, gazze, rusya
Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in Katar'a saldırısının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, bu saldırının bölge için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını söyledi.
Nebenzya, "Rusya Federasyonu, 9 Eylül'de İsrail'in Doha'daki bir konut kompleksine düzenlediği ve orada bulunan Filistinli Hamas hareketinin üst düzey yöneticilerini hedef aldığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu korkunç bir saldırı” dedi.
Saldırının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını vurgulayan Nebenzya, “Saldırı, Gazze'deki zaten korkunç olan durumun yanı sıra geniş Ortadoğu bölgesinin güvenliği için de çok ciddi sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
İsrail Hava Kuvvetlerinin Katar'ın başkentinde yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemesinin son derece endişe verici olduğunu dile getiren Nebenzya, Rus diplomatik misyonunun saldırının yapıldığı yerden sadece 600 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, İsrail’e bölgede şiddet sarmalını tırmandıran pervasız ve saldırgan eylemlerden vazgeçmeye çağrısı yaptı.