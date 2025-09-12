Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in Katar'a saldırısının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
Nebenzya: Rusya, İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınıyor, bu korkunç bir saldırı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in Katar'a saldırısının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Katar'a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, bu saldırının bölge için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını söyledi.
Nebenzya, "Rusya Federasyonu, 9 Eylül'de İsrail'in Doha'daki bir konut kompleksine düzenlediği ve orada bulunan Filistinli Hamas hareketinin üst düzey yöneticilerini hedef aldığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu korkunç bir saldırı” dedi.
Saldırının Ortadoğu için ‘çok ciddi sonuçları’ olacağını vurgulayan Nebenzya, “Saldırı, Gazze'deki zaten korkunç olan durumun yanı sıra geniş Ortadoğu bölgesinin güvenliği için de çok ciddi sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
İsrail Hava Kuvvetlerinin Katar'ın başkentinde yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemesinin son derece endişe verici olduğunu dile getiren Nebenzya, Rus diplomatik misyonunun saldırının yapıldığı yerden sadece 600 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, İsrail’e bölgede şiddet sarmalını tırmandıran pervasız ve saldırgan eylemlerden vazgeçmeye çağrısı yaptı.
BM'de Filistin Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
Dün, 21:47
