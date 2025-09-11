Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
i̇srail
katar
hamas
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı. İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada BM Güvenlik Konseyi üyeleri, gerilimin düşürülmesini istedi.Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Eylül’de Katar’a düzenlenen hava saldırısının ardından Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını söyledi.Mossad ajanı Eli Cohen’in idamının yıldönümünde konuşan Netanyahu, "Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok" diyerek Hamas’a yönelik tehditlerini yineledi.Netanyahu, Katar’ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde yeniden saldırı düzenleyeceklerini de belirtti.İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, saldırıda Halil Hayye’nin oğlunun ve dört üyesinin öldüğünü, Katar ise bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
i̇srail
katar
21:47 11.09.2025 (güncellendi: 21:54 11.09.2025)
BM'de Filistin Konferansı
BM'de Filistin Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA / Selçuk Acar
BM Güvenlik konseyi üyeleri Katar’a 9 Eylül’de düzenlenen saldırıyı kınarken, İsrail'in adını geçirmedi. Netanyahu ise Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını belirterek, tehdit yineledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı. İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada BM Güvenlik Konseyi üyeleri, gerilimin düşürülmesini istedi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Eylül’de Katar’a düzenlenen hava saldırısının ardından Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını söyledi.
Mossad ajanı Eli Cohen’in idamının yıldönümünde konuşan Netanyahu, "Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok" diyerek Hamas’a yönelik tehditlerini yineledi.
Netanyahu, Katar’ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde yeniden saldırı düzenleyeceklerini de belirtti.
İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, saldırıda Halil Hayye’nin oğlunun ve dört üyesinin öldüğünü, Katar ise bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
