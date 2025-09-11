https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/netanyahu-hamas-liderlerini-yeniden-hedef-alma-tehdidi-savurdu-1099302574.html
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik konseyi üyeleri Katar’a 9 Eylül’de düzenlenen saldırıyı kınarken, İsrail'in adını geçirmedi. Netanyahu ise Hamas liderlerini yeniden hedef... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T21:47+0300
2025-09-11T21:47+0300
2025-09-11T21:54+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
i̇srail
katar
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098211637_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_f1cafb42c311d1abe7440ba892b7da50.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı. İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada BM Güvenlik Konseyi üyeleri, gerilimin düşürülmesini istedi.Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Eylül’de Katar’a düzenlenen hava saldırısının ardından Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını söyledi.Mossad ajanı Eli Cohen’in idamının yıldönümünde konuşan Netanyahu, "Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok" diyerek Hamas’a yönelik tehditlerini yineledi.Netanyahu, Katar’ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde yeniden saldırı düzenleyeceklerini de belirtti.İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, saldırıda Halil Hayye’nin oğlunun ve dört üyesinin öldüğünü, Katar ise bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istekliler-koalisyonunun-ukrayna-konusundaki-gizli-plani-basina-sizdi-1099302006.html
i̇srail
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098211637_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_73b76879372c0e2042fe62e60a66e6dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, katar, hamas
ortadoğu, i̇srail, katar, hamas
BM Güvenlik Konseyi Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedi
21:47 11.09.2025 (güncellendi: 21:54 11.09.2025)
BM Güvenlik konseyi üyeleri Katar’a 9 Eylül’de düzenlenen saldırıyı kınarken, İsrail'in adını geçirmedi. Netanyahu ise Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını belirterek, tehdit yineledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı. İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada BM Güvenlik Konseyi üyeleri, gerilimin düşürülmesini istedi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Eylül’de Katar’a düzenlenen hava saldırısının ardından Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını söyledi.
Mossad ajanı Eli Cohen’in idamının yıldönümünde konuşan Netanyahu, "Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok" diyerek Hamas’a yönelik tehditlerini yineledi.
Netanyahu, Katar’ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde yeniden saldırı düzenleyeceklerini de belirtti.
İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, saldırıda Halil Hayye’nin oğlunun ve dört üyesinin öldüğünü, Katar ise bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.