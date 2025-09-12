Alman politikacı Wagenknecht: NATO’nun Ukrayna üzerinde Rus İHA'larını düşürmesi Avrupa'da büyük bir savaşa yol açar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/alman-politikaci-wagenknecht-natonun-ukrayna-uzerinde-rus-ihalarini-dusurmesi-avrupada-buyuk-bir-1099329269.html
Alman Federal Meclisi (Bundestag) Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp’ın 'Rus İHA’larıyla mücadelenin en iyi yolu, bunların üretim tesislerini ve fırlatma rampalarını imha etmektir' şeklindeki açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden değerlendiren Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisinin lideri Sara Wagenknecht, NATO’nun Ukrayna üzerinde Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürmeye başlamasının, tam bir tırmanışa ve Avrupa'da büyük bir savaşın başlamasına yol açacağını belirtti.Wagenknecht, “Tartışmalar giderek çılgın bir hal almaya başlıyor. Bu, Bundestag Savunma Komitesi Başkanı'nın Rusya'ya açık bir savaş ilanıdır. NATO, Ukrayna üzerinde Rus insansız hava araçlarını düşürürse, tam bir tırmanma, Avrupa'da büyük bir savaşla karşı karşıya kalırız” ifadelerine yer verdi.Rus İHA’larının düşürülmesinin Almanya’yı kesin olarak ‘savaşan taraf' haline getireceği ve muhtemelen ‘Rusya'nın öncelikli hedefi’ olacağını belirten Wagenknecht, “Savunma komitesi başkanı olarak Almanya'ya savaş getirecek önerilerde bulunan biri, açıkça yürüttüğü göreve uygun değildir” ifadelerini kullandı.Daha önce, Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, Spiegel'e verdiği röportajda, Rus insansız hava araçlarıyla mücadelenin en iyi yolunun, bunların üretim tesislerini ve fırlatma rampalarını imha etmek olduğunu belirterek, Ukrayna'nın bu hedeflere karşı önlem alabilmesi için silahlandırılması gerektiğini ifade etmişti. Röwekamp ayrıca, Ukrayna'nın onayıyla, NATO'ya tehdit oluşturan insansız hava araçlarını Ukrayna hava sahasında etkisiz hale getirme imkanı olması gerektiğini vurgulamaştı.
