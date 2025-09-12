Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kucukcekmecede-bes-katli-binada-can-pazari-yasandi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1099322125.html
Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de beş katlı binada yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T14:48+0300
2025-09-12T15:29+0300
türki̇ye
küçükçekmece
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097992094_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_4bb7925e64795893f9ac94ad5de6eccd.jpg
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 63 yaşındaki adam kurtarılamadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın bir anda binayı sararken, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Altı kişi hastaneye kaldırıldıBinada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.Elektrik kabloları iki gündür kokuyordu iddiası Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kartalkayadaki-otel-yanginina-iliskin-telefon-kayitlari-ortaya-cikti-1099306112.html
türki̇ye
küçükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097992094_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_11da369d3703bcf1f8d089da74d706b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küçükçekmece, yangın, yangın söndürme
küçükçekmece, yangın, yangın söndürme

Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti

14:48 12.09.2025 (güncellendi: 15:29 12.09.2025)
© Metin AktaşAnkara itfaiyeci
Ankara itfaiyeci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© Metin Aktaş
Abone ol
Küçükçekmece'de beş katlı binada yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 63 yaşındaki adam kurtarılamadı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın bir anda binayı sararken, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altı kişi hastaneye kaldırıldı

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.

Elektrik kabloları iki gündür kokuyordu iddiası

Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
Grand Kartal Otel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya'daki otel yangınında otel müdürünün telefon kayıtları ortaya çıktı: 'Dördüncü kattan başlamış Halit Bey'
01:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала