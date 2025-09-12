https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kucukcekmecede-bes-katli-binada-can-pazari-yasandi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1099322125.html

Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de beş katlı binada yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T14:48+0300

2025-09-12T14:48+0300

2025-09-12T15:29+0300

türki̇ye

küçükçekmece

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097992094_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_4bb7925e64795893f9ac94ad5de6eccd.jpg

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 63 yaşındaki adam kurtarılamadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın bir anda binayı sararken, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Altı kişi hastaneye kaldırıldıBinada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.Elektrik kabloları iki gündür kokuyordu iddiası Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kartalkayadaki-otel-yanginina-iliskin-telefon-kayitlari-ortaya-cikti-1099306112.html

türki̇ye

küçükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küçükçekmece, yangın, yangın söndürme