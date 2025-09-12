Küçükçekmece'de yangın çıkan beş katlı binada can pazarı yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kucukcekmecede-bes-katli-binada-can-pazari-yasandi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1099322125.html
12.09.2025
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 63 yaşındaki adam kurtarılamadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binada yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın bir anda binayı sararken, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Altı kişi hastaneye kaldırıldıBinada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.Elektrik kabloları iki gündür kokuyordu iddiası Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
