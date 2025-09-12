https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kartalkayadaki-otel-yanginina-iliskin-telefon-kayitlari-ortaya-cikti-1099306112.html

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin telefon kayıtları ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın otel yetkilileri ve otelin...

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada sanıkların dijital materyallerin inceleme raporu dosyaya eklendi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp yargılamanın yapıldığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dijital materyal inceleme raporunda, otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın yangın esnasında sadece otel görevlileri ve yöneticilerini araması ile bir müşteriye çıkış yolunu tarif etmesine ilişkin telefon görüşmelerinin dökümleri yer aldı.Raporda Grand Kartal Otel'in sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün, Yılmaz'a yangının durumunu ve itfaiyeye haber verilip verilmediğini sormasına ilişkin telefon görüşmesinin dökümünü de bulunuyor.Yangından 3 gün sonra oluşturulan "İş güvenlik acil yapılacak durumlar" isimli gruptaki yazışmalar da raporda yer aldı.Raporda, bu grup üzerinden sadece 24 Ocak'ta iletişim sağlandığı ve başka günde mesajlaşma yapılmadığı belirtilerek, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün kızı ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun otel çalışanlarına yangın olayı sonrası verdiği direktiflerin yer aldığı konuşmalar bulunuyor.Grand Kartal Otel'in müdürü Yılmaz'ın telefon görüşmeleriRaporda, Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı andan itibaren gün içinde yaptığı tüm telefon konuşmalarını ses dosyası olarak kaydeden uygulamanın çıktılarındaki dökümü de bulunuyor.Dökümlerde, saat 03.30'da yapılan görüşmede telefon rehberinde "Burak" ismiyle kayıtlı kişinin Yılmaz'ı arayarak, "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın efendim yangın çıktı. Restorandan geliyor, Lütfen lütfen" dediği yer alıyor.Yılmaz'ın ise önce konuşmayı anlamayarak "he" şeklinde cevap vermesi ve sonrasında da "nerede" ve "tamam" demesi dökümlerde bulunuyor.Rehberde "İdris kat ş." olarak kayıtlı kişi ile saat 03.31'de yapılan telefon görüşmesinin çıktıları ise raporda şu şekilde yer alıyor:Raporda, saat 03.34'te ise Yılmaz'la telefon görüşmesi yapan ve "Emir Bey" olarak kayıtlı kişinin, "Alarmı öttürün (Arka plandan gelen tam anlaşılmayan seslerde: itfaiyeyi falan hepsini aradım) he camları açın her ye…" ibareleri yer alıyor.Raporda, Yılmaz'ın saat 03.34'te rehberinde "Emine hanım" olarak kayıtlı kişiyle telefonda "Emine hanım", "Restoran katı Emine hanım", "Emine hanım", "Restoran katı Emine hanım hooh" şeklinde konuşurken karşı taraftan ses gelmediği, anlaşılmadığı ya da konuşmadığı belirtiliyor.Otel müşterisiyle 4 dakikalık görüşme: Çıkışı tarif etmişRaporda, saat 03.38'de telefon rehberinde 'Fatih Güler' olarak kayıtlı olan ve 8. katta olduğunu söyleyen kişiyle arasında geçen 4 dakika 21 saniyelik konuşmada Yılmaz'ın otel müşterisi olduğu anlaşılan kişiye otelden çıkış yolunu tarif ettiği, çıkışı bulamadığında ise cam kenarına geçip camı kırması konusunda talimat vermesi de bulunuyor.Rapora göre Yılmaz, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'le saat 03.42'de telefon görüşmesi yapıyor.Yılmaz ile Ergül arasında geçen konuşma raporda şu şekilde yer alıyor:Raporda aynı zamanda, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'e ait cep telefonundaki 86 ses kaydının incelendiği belirtilerek, "Demir'e genellikle 'Müdürüm' diye hitap edildiği, otel rezervasyonu ile fiyat konularında kendisinden yardım istendiği göz önüne alındığında Demir'in otel yönetiminde müdürlük sıfatıyla görev yaptığı değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.'Yangın tüplerinin yerini kimse değiştirmesin, alan, kapı arkasına koyan kişi hakkında işlem yapılacaktır'Ahmet Demir'in cep telefonunda gerek Gazelle Otel gerekse de Grand Kartal Otel ile ilgili çok sayıda doküman ve fotoğrafların yer aldığı aktarılan raporda, Demir'in WhatsApp uygulamasındaki "Gazelleciler" grubunda ise 22 Ocak'ta "Gazelle M.Y." isimli kişinin "Arkadaşlar yangın tüplerinin yerini kimse değiştirmesin, alan, kapı arkasına koyan kişi hakkında işlem yapılacaktır. Tüm personele duyuralım" mesajının yer aldığı kaydedildi.Raporda, yine aynı gün "Gazelle M.Y."nin gönderdiği başka mesajda ise personele yangın önlemleriyle ilgili talimatlar verildiği, otel misafirlerinin bu konuyla ilgili sorularının bu talimatlara göre yanıtlanması gerektiğinin söylediği anlatıldı.

