Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 12.09.2025
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.