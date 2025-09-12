https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kocaelideki-depo-yanginina-mudahale-ediliyor-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1099307815.html

Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

