Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
kocaeli
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
kocaeli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
kocaeli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

Kocaeli'deki depo yangınına müdahale ediliyor: Çok sayıda ekip sevk edildi

06:47 12.09.2025
Abone ol
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
