Katar: Ülkemiz, Gazze'de diplomatik ve arabuluculuk rolünü sürdürecek
Katar: Ülkemiz, Gazze'de diplomatik ve arabuluculuk rolünü sürdürecek
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk rolünü sürdüreceğini bildirdi. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Ortadoğu bölgesini güç kullanarak yeniden şekillendirmeye çalıştığını söyledi.Al Sani, BM Güvenlik Konseyi'nin Doha'daki İsrail saldırılarına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail bölgeyi güç kullanarak yeniden düzenlemeye çalışıyor" dedi.Ayrıca Al Sani, Katar'ın Gazze'de şiddeti sona erdirmek için insani ve diplomatik çabalarını tereddüt etmeden sürdüreceğini şöyle açıkladı:Neler olmuştu?İsrail, Doha'daki üst düzey Hamas müzakerecilerine saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından bağımsız olarak alındığını söyleyerek saldırıdan uzak durmaya çalışmış, Katar'a böyle bir saldırının bir daha olmayacağına dair güvence vermişti.
01:02 12.09.2025 (güncellendi: 01:03 12.09.2025)
© AA / Mehmet Serkan ŞafakKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
© AA / Mehmet Serkan Şafak
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk rolünü sürdüreceğini bildirdi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Ortadoğu bölgesini güç kullanarak yeniden şekillendirmeye çalıştığını söyledi.
Al Sani, BM Güvenlik Konseyi'nin Doha'daki İsrail saldırılarına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail bölgeyi güç kullanarak yeniden düzenlemeye çalışıyor" dedi.
Ayrıca Al Sani, Katar'ın Gazze'de şiddeti sona erdirmek için insani ve diplomatik çabalarını tereddüt etmeden sürdüreceğini şöyle açıkladı:

Katar Devleti, Emiri'nin liderliğinde, kan dökülmesini durdurmak için insani ve diplomatik rolümüzü tereddüt etmeden sürdüreceğimizi vurguluyor.

Neler olmuştu?

İsrail, Doha'daki üst düzey Hamas müzakerecilerine saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından bağımsız olarak alındığını söyleyerek saldırıdan uzak durmaya çalışmış, Katar'a böyle bir saldırının bir daha olmayacağına dair güvence vermişti.
