https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/katar-ulkemiz-gazzede-diplomatik-ve-arabuluculuk-rolunu-surdurecek-1099305842.html

Katar: Ülkemiz, Gazze'de diplomatik ve arabuluculuk rolünü sürdürecek

Katar: Ülkemiz, Gazze'de diplomatik ve arabuluculuk rolünü sürdürecek

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk rolünü sürdüreceğini bildirdi. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T01:02+0300

2025-09-12T01:02+0300

2025-09-12T01:03+0300

dünya

ortadoğu

katar

i̇srail

gazze

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091275692_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_1ea5dc0ff8661dc49894e48a2040e77d.jpg

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Ortadoğu bölgesini güç kullanarak yeniden şekillendirmeye çalıştığını söyledi.Al Sani, BM Güvenlik Konseyi'nin Doha'daki İsrail saldırılarına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail bölgeyi güç kullanarak yeniden düzenlemeye çalışıyor" dedi.Ayrıca Al Sani, Katar'ın Gazze'de şiddeti sona erdirmek için insani ve diplomatik çabalarını tereddüt etmeden sürdüreceğini şöyle açıkladı:Neler olmuştu?İsrail, Doha'daki üst düzey Hamas müzakerecilerine saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından bağımsız olarak alındığını söyleyerek saldırıdan uzak durmaya çalışmış, Katar'a böyle bir saldırının bir daha olmayacağına dair güvence vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/israil-savunma-bakani-katzin-numarasi-yayildi-goruntulu-arama-israil-basinina-yansidi-1099304973.html

katar

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, katar, i̇srail, gazze, hamas